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Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakabilmek adına büyük uğraş veriyor. Kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını yoğunlaştıran Kanarya, yıldız futbolcusunu göndermek adına görüşmelerde bulunuyor. Diğer yandan alternatiflerini de belirledi. Listede değerini 12 kat yükselten isim de var.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 20:11
Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede

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    Fenerbahçe sezonun ilk hamlesi olarak Jose Mourinho'yu getirerek dünyada adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı lacivertli ekip yaz transfer döneminde kadrosuna birçok isim katmıştı. Edin Dzeko'nun partneri olarak Youssef En-Nesyri, orta sahaya Sofyan Amrabat gibi çok sayıda takviye yapılmıştı.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    TEMASLAR HIZ KAZANDI
    Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hedefini ise play-offlara kalmak olarak belirledi. 2025'te her kulvarda oluşturduğu takım kimliğini kupayla taçlandırmak isteyen Kanarya, transferde de hız kesmiyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    MOURINHO DÜMENDE
    Belirlenen mevkilere yapılması planlanan hamleler için oyuncuların kulüpleri ve menajerleri ile görüşülüyor. Diğer yandan çeşitli uygulamalar üzerinden Portekizli teknik direktör de İstanbul ve kulüp hakkında önemli referanslar sağlıyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    İLK TRANSFER CARLOS
    Kanarya ilk transferini stoper mevkisi için yaptı. Diego Carlos ile ilgilenmeye başlayan Fenerbahçe, Wolves'in araya girerek engellemeye vek adrosuna çalıştığı Brezilyalı yıldız ile 3.5 yıllık sözleşme imzaldı ve savunmasını güçlendirdi.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    SKRINIAR DA İMZALAYACAK
    İkinci takviyesini de yine savunma tandemine yapan Jose Mourinho, bu kez Milan Skriniar'ı istedi. Gerçekleştirilen temasların ardından Slovak futbolcu İstanbul'a geldi. Kısa süre içerisinde imzalar atılacak. Böylelikle stoperler konusund yaşanan sorun biti gibi görünüyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    KOSTIC KALICI DEĞİL
    Sarı lacivertli ekipte sıradaki hamlelerden biri sol beke gelecek. Filip Kostic'in istenen katkıyı sağlayamaması ve ilerleyen yaşı nedeniyle de gelecek sezon devam edilmeye sıcak bakılmaması üzerine arayışlar başladı. Birçok isim gündemde ve şartlar oluşursa bir takviye daha yapılacak.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    TALISCA İRTİBATI KOPMADI
    Fenerbahçe için en önemli transfer gelişmesi ise Talisca. Brezilyalı futbolcuda her geçen gün dinamikler değişiyor. Suudi basınına göre son gelişmeler olumluydu. Ancak şu ana kadar imzalar atılmadı. Yönetim girişimlerini sürdürüyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    ALTERNATİFLERDEN BİRİ İSVEÇ'TE
    Yıldız futbolcuların yanı sıra potansiyelli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Bazoumana Touré oldu. Hammarby forması giyen Fildişili sol kanat için ilk teklif yapıldı.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    REKOR KIRACAK
    9 milyon euroluk teklif karşılık bulur ve 19 yaşındaki oyuncu imzayı atarsa İsveç liginin de rekoru kırılmış olacak. Bazoumana geçen sezon çıktığı 24 karşılaşmada 9 kez ağları sarsıp 4 de asist yaptı ve 1724 dakika sahada kaldı.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAŞANABİLİR
    Sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeli ile Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin'in hayal kırıklığı yaratması yeni bir karar alınmasına neden oldu. Sarı lacivertliler, Fransız sol kanat oyuncusunu gönderebilir. Al Ahli ise yıldız futbolcusunun ara dönemde gelmesini istemiyor. Çünkü kadrosundan bir oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR
    İngiliz basınına göre deneyimli kanat oyuncusuyla Premier Lig'den Crystal Palace ve Manchester United ilgileniyor. Daha önce Newcastle United'da forma giyen Maximin, 23 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'a tranasfer olmuştu.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    Maximin bu sezon sarı lacivertl forma ile 23 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    MOURINHO ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ
    Teknik direktör Jose Mourinho ise bu mevkide oluşacak boşluğun ardından getireceği ismi belirledi. Barcelona'da forma giyen ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Ansu Fati için girişimde bulunulacak.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    BARCA'NIN DURUMU AVANTAJ
    Bu sezon nakit sıkıntısı yaşayan Barcelona'nın, yıldız futbolcusunu satarak para konusunda rahatlamak istediği de Ada basınında yer aldı. Hansi Flick'in planlarında yer alamayan kanat oyuncusu için uzun süedir Fenerbahçe'nin adı geçiyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    BU SEZON FATI
    Gine Bisse asıllı İspanyol futbolcu bu sezon Katalan temsilcisiyle çıktığı 8 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamadı. 186 dakika forma giyebildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    DİĞER ADAY DIOUF
    Fenerbahçe, Saint-Maximin ile yollarını ayırması durumunda yeni transfer hedefini belirledi. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki El Hadji Malick Diouf. Senegalli futbolcu, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

    DEĞERİNİ KATLADI
    Son bir yılda piyasa değerini 12 kat artıran Diouf, Transfermarkt verilerine göre şu anda 16 milyon euro piyasa değerine sahip. Yaklaşık bir yıl önce Tromsö'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen genç yıldız, Slavia Prag ile başarılı bir sezon geçiriyor.

    Dünya devinin sorununu Fenerbahçe çözecek! Transferde flaş operasyon

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