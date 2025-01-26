Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede

İLK TRANSFER CARLOS

Kanarya ilk transferini stoper mevkisi için yaptı. Diego Carlos ile ilgilenmeye başlayan Fenerbahçe, Wolves'in araya girerek engellemeye vek adrosuna çalıştığı Brezilyalı yıldız ile 3.5 yıllık sözleşme imzaldı ve savunmasını güçlendirdi.

SKRINIAR DA İMZALAYACAK

İkinci takviyesini de yine savunma tandemine yapan Jose Mourinho, bu kez Milan Skriniar'ı istedi. Gerçekleştirilen temasların ardından Slovak futbolcu İstanbul'a geldi. Kısa süre içerisinde imzalar atılacak. Böylelikle stoperler konusund yaşanan sorun biti gibi görünüyor.

KOSTIC KALICI DEĞİL

Sarı lacivertli ekipte sıradaki hamlelerden biri sol beke gelecek. Filip Kostic'in istenen katkıyı sağlayamaması ve ilerleyen yaşı nedeniyle de gelecek sezon devam edilmeye sıcak bakılmaması üzerine arayışlar başladı. Birçok isim gündemde ve şartlar oluşursa bir takviye daha yapılacak.

TALISCA İRTİBATI KOPMADI

Fenerbahçe için en önemli transfer gelişmesi ise Talisca. Brezilyalı futbolcuda her geçen gün dinamikler değişiyor. Suudi basınına göre son gelişmeler olumluydu. Ancak şu ana kadar imzalar atılmadı. Yönetim girişimlerini sürdürüyor.