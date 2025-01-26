Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede

BARCA'NIN DURUMU AVANTAJ
Bu sezon nakit sıkıntısı yaşayan Barcelona'nın, yıldız futbolcusunu satarak para konusunda rahatlamak istediği de Ada basınında yer aldı. Hansi Flick'in planlarında yer alamayan kanat oyuncusu için uzun süedir Fenerbahçe'nin adı geçiyor.
BU SEZON FATI
Gine Bisse asıllı İspanyol futbolcu bu sezon Katalan temsilcisiyle çıktığı 8 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamadı. 186 dakika forma giyebildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
DİĞER ADAY DIOUF
Fenerbahçe, Saint-Maximin ile yollarını ayırması durumunda yeni transfer hedefini belirledi. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki El Hadji Malick Diouf. Senegalli futbolcu, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
DEĞERİNİ KATLADI
Son bir yılda piyasa değerini 12 kat artıran Diouf, Transfermarkt verilerine göre şu anda 16 milyon euro piyasa değerine sahip. Yaklaşık bir yıl önce Tromsö'den 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen genç yıldız, Slavia Prag ile başarılı bir sezon geçiriyor.