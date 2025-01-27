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Süper Lig'de büyük bir çekişmeye sahne olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi transfere de yansıdı. İki ezeli rakip, birbirinin istediği oyuncularda zaman zaman karşı karşıya geldi. O isimlerden biri de İtalya'daydı. Ancak iki takım da istediğini almayı başaramadı.

Strahinja Pavlovic (AFP) "MILAN'DA KALMAK İSTİYORUM" Serie A devlerinden Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, takımının Parma ile oynadığı ve 3-2 yendiği karşılaşmada 90 dakika oynadı. Yıldız oyuncu mücadelenin açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, teknik direktörü Sergio Conceicao ile birlikte çıktığı basın toplantısında kırmızı siyahlılardaki geleceği hakkındaki soruyu yanıtladı. 23 yaşındaki stoper, "10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." diye konuştu.