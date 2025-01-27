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Fenerbahçe'den dünya devine transfer çalımı! Mourinho yaraya tuz bastı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı eriterek öne geçmek ve sezon sonunda ipi göğüslemeyi hedefliyor. Sarı lacivertli ekibe transferi gerçekleşmek üzere olan yıldız futbolcu için flaş bir yorum geldi ve dünya devine çalım atıldığı yazıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 20:14
Fenerbahçe’den dünya devine transfer çalımı! Mourinho yaraya tuz bastı

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    Ara transfer döneminde savunmasına ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine bağlamış ve 3.5 yıllık sözleşne imzalamıştı.

    Brezilyalı yıldız, ilk maçına 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasının 88. dakikasına dahil olarak çıkmıştı.

    Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

    GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPTI!

    Jose Mourinho'nun sakatlıklardan dolayı takviye istediği tandem için ikinci transferini gerçekleştirmeyi hedefleyen Kanarya'da gündeme Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar gelmişti.

    Sarı kırmızılıların çok istediği Slovak futbolcu için görüşmeler gerçekleştirildi ancak imzalar atılmadı. Bunun sebebi ise PSG'nin doldurmuş olduğu kiralık oyuncu gönderme kotası. Sorun çözüldükten sonra tecrübeli oyuncu sözleşme imzalayacak.

    Milan Skriniar ve Mario Banco (Fenerbahçe İnternet Sitesi)Milan Skriniar ve Mario Banco (Fenerbahçe İnternet Sitesi)

    DÜNYA DEVİNİ GERİDE BIRAKTI

    İngiliz basınına göre ise Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transfer sürecinde Tottenham ile yarıştı. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun önemli bir katkı sağlayabileceği ve yaşanan sakatlıkların ardından aranan isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

    Ayrıca ilginin yeni olmadığı ve 2021'den bu yana istendiği belirtildi. Conte'nin göreve başladığı dönemden bu yana adı sürekli Londra temsilcisine yazılan Skriniar, Inter'den PSG'ye transfer olmuştu.

    Milan Skriniar (AFP)Milan Skriniar (AFP)

    YENİDEN İSTENDİ

    Sezonun ilk yarısında istediği forma şansını bulmayan Milan Skriniar için ara transfer döneminde de girişim yapıldığını ifade eden Express, yeniden ilgi gösterildiğini ancak istenen sonucun alınamadığını aktardı.

    Transferin resmen duyurulmamasına rağmen Skriniar'ın Fenerbahçe ile anlaşması "Tottenham ve Postecoglou'nun yaralarına tuz basıyor." şeklinde yorumlandı.

    Tottenham sadece Antonin Kinsky ile kadrosunu güçlendirdi ve kaleci transferi yaptı.

    Fenerbahçe'nin Tottenham'a attığı çalım İngiliz basınında geniş yer buldu (EXPRESS)Fenerbahçe'nin Tottenham'a attığı çalım İngiliz basınında geniş yer buldu (EXPRESS)

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