Milan Skriniar (AFP)

YENİDEN İSTENDİ

Sezonun ilk yarısında istediği forma şansını bulmayan Milan Skriniar için ara transfer döneminde de girişim yapıldığını ifade eden Express, yeniden ilgi gösterildiğini ancak istenen sonucun alınamadığını aktardı.

Transferin resmen duyurulmamasına rağmen Skriniar'ın Fenerbahçe ile anlaşması "Tottenham ve Postecoglou'nun yaralarına tuz basıyor." şeklinde yorumlandı.

Tottenham sadece Antonin Kinsky ile kadrosunu güçlendirdi ve kaleci transferi yaptı.

Fenerbahçe'nin Tottenham'a attığı çalım İngiliz basınında geniş yer buldu (EXPRESS)