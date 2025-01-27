Ara transfer döneminde savunmasına ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine bağlamış ve 3.5 yıllık sözleşne imzalamıştı.
Brezilyalı yıldız, ilk maçına 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasının 88. dakikasına dahil olarak çıkmıştı.
Milan Skriniar (AA)
GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPTI!
Jose Mourinho'nun sakatlıklardan dolayı takviye istediği tandem için ikinci transferini gerçekleştirmeyi hedefleyen Kanarya'da gündeme Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar gelmişti.
Sarı kırmızılıların çok istediği Slovak futbolcu için görüşmeler gerçekleştirildi ancak imzalar atılmadı. Bunun sebebi ise PSG'nin doldurmuş olduğu kiralık oyuncu gönderme kotası. Sorun çözüldükten sonra tecrübeli oyuncu sözleşme imzalayacak.
Milan Skriniar ve Mario Banco (Fenerbahçe İnternet Sitesi)
DÜNYA DEVİNİ GERİDE BIRAKTI
İngiliz basınına göre ise Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transfer sürecinde Tottenham ile yarıştı. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun önemli bir katkı sağlayabileceği ve yaşanan sakatlıkların ardından aranan isimler arasında bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca ilginin yeni olmadığı ve 2021'den bu yana istendiği belirtildi. Conte'nin göreve başladığı dönemden bu yana adı sürekli Londra temsilcisine yazılan Skriniar, Inter'den PSG'ye transfer olmuştu.