Francesco Farioli’den Galatasaray açıklaması: Kıskanmıyorum

Galatasaray 'ın karşılaşmada galibiyete daha yakın taraf olup olmadığı sorulan Farioli , "Galatasaray iyi veya kötü, favori veya değil... Bunları konuşmaya gelmedim. Okan Buruk, Galatasaray'ı iyi bir noktaya taşıdı. En iyi futbolcularla oynuyorlar. Victor Osimhen, Mauro Icardi gibi oyuncuları var. Her yerde oynayabilen kanatları var. Alternatif bir oyuncu, Berkan Kutlu var. Galatasaray için yorum yapacak biri değilim, bence iyi durumdalar." sözleriyle yanıt verdi.

Francesco Farioli (AA)

"ÖNEMLİ MAÇ VE ZOR GEÇECEK"

Mücadelenin zorluk seviyesine dikkat çeken 35 yaşındaki genç teknik adam, "Galatasaray ve bizim için önemli bir maç. Maçta en iyisini almak istiyoruz. Agresif hücum anlayışları var. Zor bir maç oynayacağız. Onlara karşı iyi maçlar oynadık ama kazanmadık. Umarım iyi bir maç olur ve istediğimizi alırız." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I KISKANMIYORUM"

Galatasaray'ın yıldız futbolcularına dair yöneltilen soruya ise İtalyan teknik adam, "Kıskanç değilim, iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Mutlular çünkü finansal durumları iyi ve daha çok yıldız alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da pek geri kalır yanı yok." şeklinde cevap verdi.