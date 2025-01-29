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CANLI - ŞİFRESİZ İZLE: Brest - Real Madrid maçı ne zaman?

Brest ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bu akşam oynanacak. Futbol tutkunları tarafından maç saati, kanalı ve muhtemel 11 araştırılıyor. İşte Brest - Real Madrid maçı hakkında merak edilenler.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:30
CANLI - ŞİFRESİZ İZLE: Brest - Real Madrid maçı ne zaman?

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    Brest ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bu akşam oynanacak. Futbol tutkunları tarafından maç saati, kanalı ve muhtemel 11 merak ediliyor. İşte Brest - Real Madrid maçı hakkında detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BREST | REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Şampiyonlar Liginde Brest ile Real Madrid, bu akşam TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Stade du Roudourou'da oynanacak maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Brest Real Madrid maçı TABİİ SPOR 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BREST | REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11

    Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Arda, Mbappe, Rodrygo

    Brest: Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ARDA GÜLER BREST - REAL MADRİD MAÇI'NDA SAHAYA ÇIKACAK MI?

    Arda Güler'in Brest maçında ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Son olarak La Liga'da Valladolid'e karşı oynanan ve 3-0 galip gelinen maçta 73. dakikada oyuna giren Arda, gösterdiği performansla taraftarların takdirini kazanmıştı.

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