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Fenerbahçe'den Süper Lig'in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını 6 puan geriden sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, dört koldan sürdürdüğü operasyonda çok sayıda oyuncu, kulüp ve menajer ile görüşüyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar ile ilk bombalarını patlatan Kanarya, Süper Lig'in iki yıldızı için de talip oldu ve ilk teklifini yaptı. En yakın takipçisi olduğu Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor da devredeki takımlar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:42
Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

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    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler, Juan'ın golü ile ilk yarıyı 1-0 geride kapatsa da ikinci devrenin 10 dakikasında fırtına gibi esti. 3 kez ağları sarsıp 3-1 öne geçti ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 48'e yükseltti.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    İLK SIRAYA YERLEŞTİ

    Mücadelede 2 gol atan Youssef En Nesyri karşılaşmanın yıldızı olmayı başarırken diğer yandan Avrupa'nın da zirvesine oturdu. Faslı futbolcu, bu sezon 10 büyük ilgde kafayla en çok gol atan oyuncular sıralamasında ilk sıraya oturdu.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    SON MAÇ ÇOK KRİTİK

    Fenerbahçe'de şimdiki hedef ise UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacağı Danimarka deplasmanı. Jose Mourinho ve öğrencileri Midtjylland'ı yenerek yoluna sorunsuz devam etmek ve play-offla birlikte üst turlara yükselmek amacında.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    İLK BOMBA CARLOS

    Şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya, birçok yıldızla yaptığı görüşmelerin ardından ilk imzasını Diego Carlos'a attırmıştı. Ancak bombalar devam edecek.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    SKRINIAR İMZALAYACAK
    Brezilyalı savunmacıyla stoper tandeminin bir ayağını sağlama alan yönetim, ikinci hamlesini ise Milan Skriniar ile yapacak. İstanbul'a gelen Slovak yıldız, kısa süre içerisinde imzasını atacak.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    KONTENJAN ENGEL OLDU
    Sağlık kontrollerinden geçen ve herhangi bir sorunu bulunmayan deneyimli defans oyuncusunun şu ana kadar açıklanmama sebebi ise PSG. Fransız temsilcisinin kiralık oyuncu gönderme kontenjanının dolu olması sebebiyle iki taraf da beklemeye geçti. Bir boşalma olursa imzalar atılacak.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    SOL BEKE DE HAMLE
    Bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrası sol bekte istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin listesinde bu bölge için de birçok futbolcu bulunuyor. Önceliğin Mourinho'nun da tanıdığı bir isme verildiği yönünde Ada basınında birçok haber yer almıştı.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI
    İngiliz medyası, Tottenham'da forma giyen ve daha önce Jose Mourinho ile de çalışan Sergio Reguilón'u Fenerbahçe için yazmıştı. Ancak İspanyol futbolcu belki de kariyerinin en kötü günlerini yaşadığı dönemde Destiy Udogie'nin sakatlığı sornası forma şansı bulmaya başladı. Ange Postecoglou, öğrencisine yavaş yavaş maç formu yakalamsı adına süre veriyor.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    BİR TEKLİF DE BREZİLYA'YA
    Fenerbahçe'nin sol bek operasyonundaki ikinci isim ise Botafogo forması giyen Cuiabano oldu. Brezilya'da hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libetadores kazanan 21 yaşındaki yıldız için kulübüne 6+2 milyon euroluk teklif yapıldı.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    SÜPER LİG'İN İKİ YILDIZI DA LİSTEDE
    Bir yandan yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı hedefleyen Kanarya diğer taraftan da potansiyelli isimlere imza attırmak istiyor. Bunun için de iki futbolcu listeye dahil edildi kulüplerine teklif iletildi. Diğerine de ilgi çok yüksek. Söz konusu süreç ile ilgili olarak resmi açıklama yapıldı. Ancak ezeli rakipler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da devrede.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    MAESTRO PAYLAŞILAMIYOR
    Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmi teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve teklif sundular. 1.5 milyon Euro teklif ettiler; ancak bizim bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Zaten Udinese kulübü bunun iki katından fazlasını teklif etti. Galatasaray Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Bu transferi gerçekleştirdikten sonra Maestro'yu transfer edebileceklerini duyurdular. Sıcak bakıyorlar. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Premier Lig'den bazı takımlar Maestro için bizi aradı. Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon Euro" dedi.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    DÜNYA DEVİ DE DEVREDE
    Metin Korkmaz, "Kalecimiz Deniz henüz 16 yaşında ve Süper Lig'de banko top oynuyor. Ve çok sıra dışı performans yapıyor. Süper Lig'de tüm büyük kulüpler onun transferine talip. Galatasaray'la Deniz için konuştuk. Bu transferde istekliler, transferde bir öncelikleri var, sonrasında Deniz ve Maestro için teklif verebilirler. Arsenal resmi teklif gönderdi. 3 milyon Euro önerdiler. Bu teklife göre, parayı ödeyecekler, ama Deniz bizde bir buçuk yıl kiralık oynayacak. Sonrasında Arsenal'a katılacak. Fenerbahçe ise Maestro ve Deniz için 3 milyon Euro teklif etti. Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Ne yazık ki iki kulübün de teklifini reddetmek zorunda kaldık. Biz teklif edilen rakamlara Deniz'i asla vermeyiz. Arda Okan Kurtulan'dan, Kadir Karayiğit'e, İzzet Çelik, Tolga (Konyaspor talip), Nabil (Alanyaspor transfer) ve Semih Güler kadar tüm genç futbolcularımıza Süper Lig'den teklif geliyor" şeklinde konuştu.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    "1 OYUNCU SATACAĞIZ"
    Korkmaz, "Bu ara transfer döneminde sadece bir oyuncu satacağız. İki olmaz. Takımı genel itibarıyla koruyacağız. Fenerbahçe, Deniz için hala istekli. Fenerbahçe, bana 'Deniz birinci önceliğimiz' dedi" sözlerini sarf etti.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

    FENERBAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR
    Kadrosuna Adana Demirspor'dan yapacağı takviyelerle hem geleceği adın önemli adımlar atmak hem de ekonomik olarak da ilerleyen yıllarda kar elde etmek isteyen Fenerbahçe, iki yıldız futbolcu için vazgeçmeye niyetli değil. Mavi Şimşekler ile irtibatını koparmayan yönetimin ezeli rakipler ve Avrupa ilgisine rağmen yarışı kazanmak adına istekli olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

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