Fenerbahçe’den Süper Lig’in 2 yıldızına teklif! Galatasaray da devrede

BİR TEKLİF DE BREZİLYA'YA

Fenerbahçe'nin sol bek operasyonundaki ikinci isim ise Botafogo forması giyen Cuiabano oldu. Brezilya'da hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libetadores kazanan 21 yaşındaki yıldız için kulübüne 6+2 milyon euroluk teklif yapıldı.

SÜPER LİG'İN İKİ YILDIZI DA LİSTEDE

Bir yandan yıldız futbolcuları kadrosuna katmayı hedefleyen Kanarya diğer taraftan da potansiyelli isimlere imza attırmak istiyor. Bunun için de iki futbolcu listeye dahil edildi kulüplerine teklif iletildi. Diğerine de ilgi çok yüksek. Söz konusu süreç ile ilgili olarak resmi açıklama yapıldı. Ancak ezeli rakipler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da devrede.

MAESTRO PAYLAŞILAMIYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmi teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve teklif sundular. 1.5 milyon Euro teklif ettiler; ancak bizim bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Zaten Udinese kulübü bunun iki katından fazlasını teklif etti. Galatasaray Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Bu transferi gerçekleştirdikten sonra Maestro'yu transfer edebileceklerini duyurdular. Sıcak bakıyorlar. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Premier Lig'den bazı takımlar Maestro için bizi aradı. Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon Euro" dedi.

DÜNYA DEVİ DE DEVREDE

Metin Korkmaz, "Kalecimiz Deniz henüz 16 yaşında ve Süper Lig'de banko top oynuyor. Ve çok sıra dışı performans yapıyor. Süper Lig'de tüm büyük kulüpler onun transferine talip. Galatasaray'la Deniz için konuştuk. Bu transferde istekliler, transferde bir öncelikleri var, sonrasında Deniz ve Maestro için teklif verebilirler. Arsenal resmi teklif gönderdi. 3 milyon Euro önerdiler. Bu teklife göre, parayı ödeyecekler, ama Deniz bizde bir buçuk yıl kiralık oynayacak. Sonrasında Arsenal'a katılacak. Fenerbahçe ise Maestro ve Deniz için 3 milyon Euro teklif etti. Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Ne yazık ki iki kulübün de teklifini reddetmek zorunda kaldık. Biz teklif edilen rakamlara Deniz'i asla vermeyiz. Arda Okan Kurtulan'dan, Kadir Karayiğit'e, İzzet Çelik, Tolga (Konyaspor talip), Nabil (Alanyaspor transfer) ve Semih Güler kadar tüm genç futbolcularımıza Süper Lig'den teklif geliyor" şeklinde konuştu.