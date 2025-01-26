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İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe için olay sözler!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, eski takımı ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Başarılı kaleci İzmir temsilcisimin kendisi için yok hükmünde olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 23:41
İrfan Can Eğribayat’tan Göztepe için olay sözler!

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    Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eski takımına karşı sergilediği performans ve maç sonu tavırları gündeme damga vurdu.

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    Maç sonrası "Eski takımına karşı oynadın, neler hissediyorsun?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, çarpıcı ifadeler kullanarak; "Vallahi benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." dedi.

    Karşılaşmanın ardından İrfan Can Eğribayat, Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

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