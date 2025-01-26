İrfan Can Eğribayat’tan Göztepe için olay sözler!

Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat , 3-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eski takımına karşı sergilediği performans ve maç sonu tavırları gündeme damga vurdu.

İrfan Can Eğribayat takımının attığı üçüncü gol sonrası sevinç yaşadı. (AA)

Maç sonrası "Eski takımına karşı oynadın, neler hissediyorsun?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can, çarpıcı ifadeler kullanarak; "Vallahi benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." dedi.

Karşılaşmanın ardından İrfan Can Eğribayat, Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.