Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Hatayspor maçında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı maç fazlasıyla 9'a çıkarmak.
Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. (AA)
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Galatasaray - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.
Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Galatasaray lider konumda. (AA)
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Sarı-kırmızılı ekip, Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun yarın oynaması beklenmiyor.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.