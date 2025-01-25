Galatasaray lig ve Avrupa'da yenilgisiz durumda. (AA)



SON 25 MAÇTA YENİLGİ YÜZ GÖRMEDİ



Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.



İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.