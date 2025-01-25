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Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor maçında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı maç fazlasıyla 9'a çıkarmak. Galatasaray - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 18:20
Galatasaray’ın Konyaspor maçı 11’i belli oldu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

    Hatayspor maçında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı maç fazlasıyla 9'a çıkarmak.

    Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. (AA)Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. (AA)

    CANLI TAKİP

    Galatasaray - Konyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz;

    İLK 11'LER

    Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.

    Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

    Galatasaray lider konumda. (AA)Galatasaray lider konumda. (AA)
    GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

    Sarı-kırmızılı ekip, Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak.

    Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun yarın oynaması beklenmiyor.

    DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

    Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

    Galatasaray lig ve Avrupa'da yenilgisiz durumda. (AA)Galatasaray lig ve Avrupa'da yenilgisiz durumda. (AA)

    SON 25 MAÇTA YENİLGİ YÜZ GÖRMEDİ

    Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

    İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

    Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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