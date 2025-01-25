Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.
PUAN FARKI DÜŞTÜ!
Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.
Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenerek farkı 6'ya indirdi.
ÇÖZÜM TRANSFERDE
Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Adana Demirspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.
Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.
DANSO VE TUTA OLMADI
Transferde önceliğini stoper hattına veren Fenerbahçe'de, ilk hedef Lens'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kevin Danso'ydu. Avusturyalı yıldızın kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı.
TUTA ŞAŞKINLIĞI
En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan haberle şaşkınlığaa uğradı.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.
Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.
DIEGO CARLOS'TA MUTLU SON
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 12 milyon Euro bonservisle ikna eden Fenerbahçe, Diego Carlos'la da her konuda anlaştı.
Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe, son olarak Diego Carlos'ta karar kıldı.
Samet Akaydin'in de performansıyla yetersiz kalınca birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla Brezilyalı stoper için harekete geçti ve transferde mutlu sona ulaştı.
Sarı Kanarya, yaptığı uzun pazarlıklar sonucunda Aston Villa'yı ikna etmeyi başardı.
Fenerbahçe, Carlos için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ada ekibiyle el sıkıştıktan sonra oyuncuyla masaya oturan Kanarya, Brezilyalı yıldızla da anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK
Carlos için ödenecek 12 milyon euro, Fenerbahçe tarihinin bir stoper için ödenecek en yüksek bonservis bedeli olacak. Daha önce Çağlar için 8.5 milyon euro, Becao için 8.3 milyon euro, Kjaer için 7.65 milyon euro, Lugano için 7.5 milyon euro Fenerbahçe'nin stoper için ödediği rekor bedellerdi.
GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin istediği oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fakat Sarı-Lacivertliler'e 'evet' diyen Diego Carlos, bu kararından dönmedi.
Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu. Bin 403 dakika sahada kalan başarılı stoper takımının önemli bir parçasıydı.
Carlos, bugüne kadar 11 farklı takımda forma giydi. Takımların bonservisine toplam 47.30 milyon euro ödeme yaptığı oyuncu asıl çıkışını Sevilla'da oynadığı dönem yakaladı.
HIZI VE ÇEVİKLİĞİ İLE ÖN PLANDA
İngiliz ekibi, Diego Carlos'u Fransız ekibi Nantes'ten 15 milyon euro bedelle almıştı.
Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo U20 takımında başlayan oyuncu 2012-13 sezonunda Sao Paulo U20 takımına geçti. Hızı, çevikliği ve etkili sağ ayağıyla tanınan oyuncu hem sağ hem de sol stoper olarak görev alabiliyor.
Başarılı stoper, kariyerinde LaLiga'da 102, Fransa Ligue 1'de 97 ve İngiltere Premier Lig'de toplam 40 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan oyuncu 20 kez Devler Ligi'nde sahne aldı.
GALATASARAY'A DEV ÇALIM
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferini gerçekleştirmek istediği Milan Skriniar'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin bu transferinde Jose Mourinho'nun da rolü olduğu belirtilirken sürpriz bir ismin daha devreye girdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, vatandaşı Skriniar ile telefonda görüştü. Skrtel'in Fenerbahçe ile ilgili övgü dolu sözleri de Slovak stoperin transfer kararını vermesinde etkili oldu.
Martin Skrtel, Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaptığı paylaşımla da anlaşmadan duyduğu mutluluğu ifade etti.
TALISCA'YA KAVUŞACAK
Fenerbahçe, uzun süredir transferini sonlandırmaya çalıştığı Anderson Talisca'ya kavuşuyor.
Sambacı ve Al Nassr'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Talisca'nın menajeri ve Arap ekibi arasındaki pürüzlerin de giderilmesiyle rahata erdi.
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
30 yaşındaki Brezilyalı on numara gelecek hafta İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzasını atacak.
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.
SIRADAKİ HEDEF TOURE
Aston Villa'dan Diego Carlos hamlesiyle başlayan stoper takviyesi, Galatasaray'a karşı yapılan Milan Skriniar transferiyle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca için son hazırlıkları yaparken, Fildişili sol kanat oyuncusu Bazoumana Toure transferi için de harekete geçti.
MOURİNHO'NUN ETKİSİ
İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 18 yaşındaki Bazoumana Toure için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi ve transfer görüşmelerinde önemli bir ilerleme sağlandı.
Juventus, Atalanta ve Brentford'un da radarında olan genç yıldızın, Jose Mourinho'nun desteği ve Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı bulacağına inanması nedeniyle sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Ancak transferin tamamlanması yalnızca Toure'yi ikna etmekle mümkün olmayacak. Sarı-lacivertliler, Hammarby ile de anlaşma sağlamalı.
İsveç kulübü, Fenerbahçe'nin sunduğu 6 milyon avroluk teklifi yeterli bulmazken, 9 milyon avro ve bonuslar talep ediyor. Kulüpler arasında ortak bir zemin bulunursa, resmi imzalar atılacak.