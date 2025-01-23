Fenerbahçe - Lyon CANLI 🔴 TRT1-Tabii canlı izle ekranı

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UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Fransız ekibi Olimpik Lyon'u Kadıköy'de ağırlıyor. Futbolseverler bu kritik mücadeleyle ilgili tüm detayları merak ediyor. İşte maç saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar...

Fotoğraflar: AA 🕘 MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe - Lyon maçı, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza olacak. Yardımcı hakemler ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti. 📡 MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için ekran başına! TRT 1 CANLI İZLE https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.