Fenerbahçe - Lyon CANLI 🔴 TRT1-Tabii canlı izle ekranı

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Fransız ekibi Olimpik Lyon'u Kadıköy'de ağırlıyor. Futbolseverler bu kritik mücadeleyle ilgili tüm detayları merak ediyor. İşte maç saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar...
Fotoğraflar: AA
🕘 MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon maçı, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza olacak. Yardımcı hakemler ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti.
📡 MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için ekran başına!
TRT 1 CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
⚔️ İKİ TAKIM ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR
Fenerbahçe ve Lyon, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez karşı karşıya geldi. Ancak bu maçların hepsinde Lyon galip geldi:
2001-2002 sezonu: Lyon, İstanbul'da 1-0, sahasında 3-1 kazandı.
2004-2005 sezonu: Lyon, İstanbul'da 3-1, sahasında ise 4-2 galip geldi.
🚑 FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Maç öncesi Fenerbahçe'de önemli eksikler göze çarpıyor:
Sakatlıklar: Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic.
Kırmızı kart cezası: Mert Müldür.
Durumu belirsiz: İsmail Yüksek.
UEFA kadrosunda olmayanlar: Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz.