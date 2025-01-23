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Fenerbahçe - Lyon CANLI 🔴 TRT1-Tabii canlı izle ekranı

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Olimpik Lyon ile karşılaşacağı zorlu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda bu akşam Lyon'u ağırlıyor. İşte maçın detayları ve muhtemel kadrolar...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:48
Fenerbahçe - Lyon CANLI 🔴 TRT1-Tabii canlı izle ekranı

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    UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Fransız ekibi Olimpik Lyon'u Kadıköy'de ağırlıyor. Futbolseverler bu kritik mücadeleyle ilgili tüm detayları merak ediyor. İşte maç saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🕘 MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Lyon maçı, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza olacak. Yardımcı hakemler ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti.

    📡 MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için ekran başına!

    TRT 1 CANLI İZLE

    https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

    ⚔️ İKİ TAKIM ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

    Fenerbahçe ve Lyon, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez karşı karşıya geldi. Ancak bu maçların hepsinde Lyon galip geldi:

    2001-2002 sezonu: Lyon, İstanbul'da 1-0, sahasında 3-1 kazandı.

    2004-2005 sezonu: Lyon, İstanbul'da 3-1, sahasında ise 4-2 galip geldi.

    🚑 FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

    Maç öncesi Fenerbahçe'de önemli eksikler göze çarpıyor:

    Sakatlıklar: Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic.

    Kırmızı kart cezası: Mert Müldür.

    Durumu belirsiz: İsmail Yüksek.

    UEFA kadrosunda olmayanlar: Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz.

    📝 MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe:
    🧤 İrfan Can Eğribayat, 🛡️ Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek,
    🏃‍♂️ Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski,
    ⭐ Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

    Lyon:
    🧤 Lucas Perri, 🛡️ Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Abner,
    🏃‍♂️ Veretout, Matic, Tolisso,
    ⭐ Cherki, Benrahma, Mikautadze.

    📣 FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ 3 PUAN!

    Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar topladığı 8 puan ile 22. sırada yer alıyor. Kadıköy'de taraftar desteğiyle Lyon'u mağlup ederek grup aşamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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