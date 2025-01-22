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Trabzonspor'dan Batista Mendy teklifine ret!

Trabzonspor, Angers'ten transfer ettiği ve performansla farkını ortaya koyan Batista Mendy için Rennes'in yaptığı 10.5 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 22:59
Trabzonspor’dan Batista Mendy teklifine ret!

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    Fransız kulübü Rennes, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mendy için önemli bir teklif sundu ancak bordo-mavililer bu teklifi kabul etmedi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir teklifin gelmesi bekleniyor.

    Batista Mendy (AA)Batista Mendy (AA)

    Batista Mendy'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtilirken, Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta görev alan Mendy, 2 asistlik performans sergiledi.