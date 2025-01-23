Strahinja Pavlovic (AA)

BİR STOPER DAHA GÜNDEMDE

Jose Mourinho'nun istediği defans kurgusunu oluşturmak için temaslarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Strahinja Pavlovic oldu.

Sırp yıldız için İtalyan temsilcisi Milan ile pazarlıklar başladı.