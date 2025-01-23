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Jose Mourinho'ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi

Tendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de birçok isimler görüşmelerine devam ediyor. Diego Crlos ve Milan Skriniar'ın ardından gündeme gelen yıldız futbolcu için Jose Mourinho'nun eski öğrencisi devreye girdi ve sürecin olumsuz tamamlanmasını sağladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:45 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:52
Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi

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    Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de ar transfer çalışmalarına hız verildi. Yönetim, ezeli rakibini geride bırakabilmek adına kadrosunu güçlendirebilmek için dünya yıldızlarıyla irtibatını sürdürüyor.

    Menajerler ve kulüplerle yapılan pazarlıklarda imzaların atılabilmesi adına mesai harcanıyor.

    Diego Carlos (Fenerbahçe Kulübü)Diego Carlos (Fenerbahçe Kulübü)

    İLK BOMBA DIEGO CARLOS

    Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki ilk hamlesi Diego Carlos oldu. Aston Villa'dan bonservisiyle alınan Brezilyalı stoper, İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

    "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

    Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

    Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

    YILIN ÇALIMI MILAN SKRINIAR

    Kanarya, ikinci transferini ise Milan Skriniar ile gerçekleştirdi. Galatasaray'ın ilgilendiği Slovak yıldız için devreye giren yönetim, kısa sürede süreci olumlu tamamlayarak yeni yıldızını İstanbul'a getirdi.

    Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Skriniar'ın da bonservisini aldı.

    Strahinja Pavlovic (AA)Strahinja Pavlovic (AA)

    BİR STOPER DAHA GÜNDEMDE

    Jose Mourinho'nun istediği defans kurgusunu oluşturmak için temaslarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Strahinja Pavlovic oldu.

    Sırp yıldız için İtalyan temsilcisi Milan ile pazarlıklar başladı.

    Zlatan Ibrahimovic (AA)Zlatan Ibrahimovic (AA)

    ESKİ ÖĞRENCİSİ TRANSFERİ ENGELLEDİ

    La Repubblica'nın haberine göre, Portekizli teknik direktörün bir dönem birlikte çalıştığı ve şu an kırmızı siyahlı ekipte çalışan Zlatan Ibrahimovic, Pavlovic'e çok inandığını belirterek potansiyeline güvendiklerini aktardı.

    Yıldız futbolcu da bu sözlerin ardından takımda kalmaya karar verdi.

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