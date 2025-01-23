Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de ar transfer çalışmalarına hız verildi. Yönetim, ezeli rakibini geride bırakabilmek adına kadrosunu güçlendirebilmek için dünya yıldızlarıyla irtibatını sürdürüyor.
Menajerler ve kulüplerle yapılan pazarlıklarda imzaların atılabilmesi adına mesai harcanıyor.
Diego Carlos (Fenerbahçe Kulübü)
İLK BOMBA DIEGO CARLOS
Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki ilk hamlesi Diego Carlos oldu. Aston Villa'dan bonservisiyle alınan Brezilyalı stoper, İstanbul'a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;
"Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Milan Skriniar (AA)
YILIN ÇALIMI MILAN SKRINIAR
Kanarya, ikinci transferini ise Milan Skriniar ile gerçekleştirdi. Galatasaray'ın ilgilendiği Slovak yıldız için devreye giren yönetim, kısa sürede süreci olumlu tamamlayarak yeni yıldızını İstanbul'a getirdi.
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Skriniar'ın da bonservisini aldı.