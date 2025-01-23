SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni takımı belli oldu

Sezonun ikinci yarısında mücadele edeceği kadrosunu şekillendirmeye çalıştığı ara transfer döneminde birçok yıldızla temas halinde olan Fenerbahçe'de bi ayrılık açıklandı. Diğerinin ise kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:00
Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni takımı belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Emir Ortakaya ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique'nin Hull City'e kiralandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bragantino'da sona eren anlaşmasının ardından geri dönen sambacı, beklediği karşılığı alamamıştı.

    Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım." dedi..

    Bartuğ Elmaz (AA)Bartuğ Elmaz (AA)

    BERTUĞ DA YOL AYRIMINDA

    Fenerbahçe'de Lincoln'ün ardından Bertuğ Elmaz da kiralık olarak gönderilecek. A Spor'un haberine göre Kanarya, Belçika temsilcisi Beerschot ile anlaşma sağladı.

    21 yaşındaki futbolcu da kısa süre içerisinde prosedürlerin tamamlanması için bu ülkeye uçacak.

    Bu sezon 4 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 1 kez gol sevinci yaşadı.

    Jose Mourinhoya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engellediJose Mourinhoya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Jose Mourinho'ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi