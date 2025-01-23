Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni takımı belli oldu

Emir Ortakaya ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique'nin Hull City'e kiralandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Bragantino'da sona eren anlaşmasının ardından geri dönen sambacı, beklediği karşılığı alamamıştı.

Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım." dedi..