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Okan Buruk'tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Hatayspor maçında sürpriz bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da hedef, sahadan 3 puan ile ayrılarak Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı maç fazlasıyla 9'a çıkarmak. Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 16:39
Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

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    Başlıkların Devamı

    Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

    Sarı-kırmızılı ekip müsabakada Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun oynaması beklenmiyor.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

    Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

    Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

    Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Galatasaray müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ

    Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 30 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    TRİBÜNLERDE BÜYÜK EKSİK

    İç sahadaki son Göztepe maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    Göztepe müsabakasının ardından PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti. İç sahada taraftarıyla önemli bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı ekip, çoğunluğu kombine bilet sahibi "tecrübeli" taraftarlarından mahrum kalacak.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

    11 BELİRLENDİ

    Öte yandan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi muhtemel 11 netleşmeye başladı.

    İşte teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro;

    Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun

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