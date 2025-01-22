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Ole Gunnar Solskjaer'den zafer sözleri: Takımla ne konuştuğunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk kez takımının başında ��ıktığı ve 4-1 kazandıkları Athletic Bilbao maçının ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına karşılaşmadan önce savaşan bir takım görmek istediğini söylediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 21:53 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 21:53
Ole Gunnar Solskjaer’den zafer sözleri: Takımla ne konuştuğunu açıkladı

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek puanını 9'a yükseltti. Mücadelenin ardından Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

    Ole Gunnar Solskjær'den taraftara galibiyet 3'lüsü!

    İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri;

    Ole Gunnar Solslkjaer (AA)Ole Gunnar Solslkjaer (AA)

    "SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"
    "Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım."

    "AVRUPA'DA DEVAM EDECEĞİZ"
    "3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz."

    SVENSSON'A İLTİFAT
    "Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri."

    "GÜÇLÜ BİR BILBAO'YU YENDİK"
    "Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Oyuncularımız birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi. Beraber olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık."

    "KOMPAKT VE HIZLI OYUN İSTEDİM"
    "Öz güven üzerine çok fazla konuştuk. Futbol, iyi hissetmekle ilgili bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Kalitemizin olduğunu zaten biliyorum. Harika bir taraftar olduğunu da söyleyebilirim bugün. Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim. Hücum oyuncularımız da heyecan verici oynadılar. Arka dörtlü de çok iyiydi. İstediklerimizi yaptılar. Herkes benim istediğimi sahaya yansıttı. Takım olarak oynamayı gösterdiler."

    Ole Gunnar Solslkjaer (AA)Ole Gunnar Solslkjaer (AA)

    "OYUNCULARIMIN HEPSİ İYİ"
    "Beraber çok konuştuk, vakit geçirdik oyuncularla. Onlara takım çalışmasının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepsi iyi oyuncular. Ben onlara akıllı ve savaşan bir oyunun nasıl olacağını anlattım ve bugün gösterdiler."

    "LİGİ DAHA İYİ TANIMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
    "Maçları, oyunu domine etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha çok çalışan ve hücumda daha etkili bir takım için çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. İlk adımı attık. Devamı gelecek. Antalyaspor maçı var, o da iyi bir mücadele bizim için. Ligi daha iyi tanımayı da sabırsızlıkla bekliyorum."

    "SORUMLULUK BENDE"
    "Futbol aslında öz güvenle ilgili. Ben onlara, "Siz oynamaya çalışın, siz iyi oyuncularsınız ama sorumluluk bende" hissini vermeye çalıştım. Oyuncularıma bunu vermek istedim."

    Dört gollü bir galibiyet aldınız. Daha farklı olabilirdi. Bu sizi şaşırttı mı?

    Ole Gunnar Solskjaer: "Hayır, şaşırmadım. Kalitemiz var. Öz güven aşılamamız gerektiğini söyledim. Beşiktaş bu sene büyük maçlarda iyi skorlar alabilen bir takım. Bu sonuç benim için sürpriz olmadı. Oyunculara öz güvenli oynamalarını söyledim. Şimdi bir sonrakine bakmalıyız. Savaşan bir takım gördük sahada. Jonas'a ayrı parantez açmak istiyorum. Jonas, şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olan Williams'ı durdurdu. Jonas'ı tebrik ediyorum."

    Ole Gunnar Solslkjaer (AA)Ole Gunnar Solslkjaer (AA)

    "ÖNCELİK ELDEKİ OYUNCULAR"
    "Şu anda odaklandığım nokta elimdeki oyuncular. Onların kalitesini arttırmak istiyorum. Elimizde Chamberlain var. Sakatlık geçirdi. Tabii ki takviye yapılabilir ama benim önceliğim elimizdeki oyuncuları geliştirmek."

    "ATMOSFER İNANILMAZDI"
    "Oyuncularımız için son süreç biraz zorluydu. Taraftarların istedikleri takımı görmedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş'ın kulüp değerlerini de önemsemeliyiz. Beşiktaş'ın taraftarı, adil şekilde oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Şerefiyle, onuruyla oynayan ve böyle kazanan bir takım istiyorlar. Bu bağ, böyle devam etmeli. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'de gördüğümüz ışık şovu vardı. İnanılmaz, harika bir atmosfer vardı bugün."

    Gökyüzü sınırdır demiştiniz. Bugün gökyüzünü gördünüz mü?

    Ole Gunnar Solskjaer: "Oraya ulaştık diyemeyiz. Adım adım devam edeceğiz. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor."

    Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla ilgili ayrılık haberleri çıktı. Masuaku ve Musrati gibi oyuncular üzerinde farklı tercihleriniz olur mu bu maçtan sonra?

    Ole Gunnar Solskjaer: "Bugün herkes övgüyü hak etti. Herkes çok iyi oynadı. Benim önceliğim takımdaki oyuncuları geliştirmek, herkesten fayda sağlamak."

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