Ole Gunnar Solskjaer’den zafer sözleri: Takımla ne konuştuğunu açıkladı

İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri;

Ole Gunnar Solslkjaer (AA)

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım."

"AVRUPA'DA DEVAM EDECEĞİZ"

"3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz."

SVENSSON'A İLTİFAT

"Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri."

"GÜÇLÜ BİR BILBAO'YU YENDİK"

"Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Oyuncularımız birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi. Beraber olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık."

"KOMPAKT VE HIZLI OYUN İSTEDİM"

"Öz güven üzerine çok fazla konuştuk. Futbol, iyi hissetmekle ilgili bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Kalitemizin olduğunu zaten biliyorum. Harika bir taraftar olduğunu da söyleyebilirim bugün. Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim. Hücum oyuncularımız da heyecan verici oynadılar. Arka dörtlü de çok iyiydi. İstediklerimizi yaptılar. Herkes benim istediğimi sahaya yansıttı. Takım olarak oynamayı gösterdiler."