Mert Günok’tan Athletic Bilbao maçında dalya!

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Reeder Samsunspor karşılaşmasında 99. maçına çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, Avrupa arenasında İspanyol ekibine karşı ilk 11'de yer alarak "dalya" dedi.
2020-2021 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını terleten Mert Günok, çıktığı 99 maçta kalesinde 115 gol gördü. Deneyimli kaleci, 33 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermeyerek önemli bir başarıya imza attı.
Mert Günok, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenleri anmak için, karşılaşma öncesinde düzenlenecek plaket törenine katılmak istemedi. Deneyimli file bekçisinin 100. maç plaketini ilerleyen günlerde alacağı öğrenildi.
Mert Günok (AA)
"AMACIM BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK"
Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli file bekçisi; "Ülkemizde yaşanan kötü olay sonrasında maça çıkıp Türk futbolu adına güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli ama futboldan daha önemli şeyler var. Biz sadece bugün Türk futbolu adına güzel bir gece geçirdik. Güzel bir taraftar desteği vardı. Stadı full doldurmuşlardı. Eski dönemlerde yaşayan Beşiktaş taraftarını bugün gördük Bununla beraber. Takım da yukarıya çekildi ve iyi bir galibiyet aldık. Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmaktı, önümde daha uzun yıllar var. Bu sözleşme bitimiyle futbolu bırakacağım diye bir durum yok. Başkanımız geldikten sonra hızlı bir şekilde bu konuyla ilgilendi. Bugün 100. maçıma çıktım, daha nice 100 maçlara çıkmak istiyorum. Üç günde bir şeyler değişti dersek kendimizi kandırmış oluruz ama hocamız pozitif bir enerjiyle geldi. Kendisi çok değerli bir insan, çok değerli bir hoca. İyi bir başlangıç olması, hem onun için hem de bizim için değerliydi. Bundan sonrası için daha pozitif şeyler olacağına inanıyorum." dedi.