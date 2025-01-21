Şu an mücadele verdiği tüm organizasyonlarda namağlup unvanını taşıyan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Şu an mücadele verdiği tüm organizasyonlarda namağlup unvanını taşıyan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
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Galatasaray - Dinamo Kiev maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün Victor Osimhen
DINAMO KIEV: Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavka, Billovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhallenko, Buyalskyi, Kabalev, Vanat, Voloshyn
DÜDÜK TOHVER'DE
Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetiyor. Yardımcılıklarını Silver Koive ve Sander Saga üstleniyor. Dördüncü hakem ise Kevin Kalvoja.
VAR'da Marko Liiva ve AVAR'da Joonas Jaanovits oturuyor.
SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI
Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı aldı. O günden bu yana çıktığı 24 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyen Aslan, aktif olarak mücadele verdiği 3 kulvarda namağlup konumunda bulunuyor.
EVİNDE KAYBI YOK
Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Rams Park'ta oynadığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray, PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 yenerek 9 puan topladı. Deplasmanlarda ise sahadan birer puanla ayrıldı. Rigas ve Malmö ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. 7. karşılaşmalar öncesinde 12 puanı bulunuyor ve 6. basamakta yer alıyor.
SON MAÇ AMSTERDAM'DA
Yeni formatıyla ilk kez lig usulü ile oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. maçına 30 Ocak'ta çıkacak olan Galatasaray, Amsterdam deplasmanında Ajax ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılı ekip dev rakibine karşı 3 puan mücadelesi verecek.