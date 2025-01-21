Galatasaray son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (AA) SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı aldı. O günden bu yana çıktığı 24 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyen Aslan, aktif olarak mücadele verdiği 3 kulvarda namağlup konumunda bulunuyor.

Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv) EVİNDE KAYBI YOK Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Rams Park'ta oynadığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray, PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 yenerek 9 puan topladı. Deplasmanlarda ise sahadan birer puanla ayrıldı. Rigas ve Malmö ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. 7. karşılaşmalar öncesinde 12 puanı bulunuyor ve 6. basamakta yer alıyor.