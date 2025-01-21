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Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 7. maçında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında galip gelerek yoluna devam etmek ve son hafta mücadelesine büyük bir avantajla çıkmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan’ın ilk 11’i belli oldu. Galatasaray - Dinamo Kiev maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 17:35
Galatasaray’ın Dinamo Kiev maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şu an mücadele verdiği tüm organizasyonlarda namağlup unvanını taşıyan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    CANLI TAKİP

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayınGalatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın

    GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ

    GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün Victor Osimhen

    DINAMO KIEV: Neshcheret, Vivcharenko, Mykhavka, Billovar, Tymchyk, Shaparenko, Mykhallenko, Buyalskyi, Kabalev, Vanat, Voloshyn

    Kristo Tohver (Uefa.com)Kristo Tohver (Uefa.com)

    DÜDÜK TOHVER'DE

    Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetiyor. Yardımcılıklarını Silver Koive ve Sander Saga üstleniyor. Dördüncü hakem ise Kevin Kalvoja.

    VAR'da Marko Liiva ve AVAR'da Joonas Jaanovits oturuyor.

    Galatasaray son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)Galatasaray son maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)

    SON YENİLGİ YOUNG BOYS'A KARŞI

    Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı aldı. O günden bu yana çıktığı 24 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyen Aslan, aktif olarak mücadele verdiği 3 kulvarda namağlup konumunda bulunuyor.

    Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv)Kerem Demirbay (Takvim Foto Arşiv)

    EVİNDE KAYBI YOK

    Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Rams Park'ta oynadığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray, PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 yenerek 9 puan topladı. Deplasmanlarda ise sahadan birer puanla ayrıldı. Rigas ve Malmö ile 2-2, AZ Alkmaar ile de 1-1 berabere kaldı. 7. karşılaşmalar öncesinde 12 puanı bulunuyor ve 6. basamakta yer alıyor.

    Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen (Takvim Foto Arşiv)

    SON MAÇ AMSTERDAM'DA

    Yeni formatıyla ilk kez lig usulü ile oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. maçına 30 Ocak'ta çıkacak olan Galatasaray, Amsterdam deplasmanında Ajax ile karşılaşacak.

    Sarı kırmızılı ekip dev rakibine karşı 3 puan mücadelesi verecek.

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