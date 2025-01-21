Fernando Muslera’dan şok hareket! Galatasaray kariyeri bitti mi?

Dinamo Kiev attığı 3 golle Galatasaray'dan 1 puan kopardı

11 MAÇTA 19 GOL YEDİ

Galatasaray'ın oynadığı son 11 maçta kalesini kapatamaması da bir başka sorunun yaşandığını gözler önüne serdi. Takım savunması anlamında problem yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, organizasyonun en zayıf takımlarındn birinden dahi 3 gol yedi. Söz konusu süreçteki sayı ise 19'a yükseldi.

BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşam sonrasında konuşan Okan Buruk ise oyuncusu hakkında; "Nando duygusal bir insan. Buraya çok hizmet etti. Galatasaray bugüne kadar yenilmediyse onun büyük katkısı var, saha içinde de saha dışında da. Maç bitti, onu çağırdılar ve destek olmaya çalıştılar. Böyle ufak tefek şeylerle düşürmemek lazım. Hep beraberiz, devam etmek istiyoruz." dedi.