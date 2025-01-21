Fernando Muslera’dan şok hareket! Galatasaray kariyeri bitti mi?

Mücadele verdiği 3 kulvarda da yenilgi yüzü görmeyen Glatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Ukrayna temsilcisi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.
Mücadele verdiği 3 kulvarda da yenilgi yüzü görmeyen Glatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ağırladı. Ukrayna temsilcisi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Cimbom, karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.
MUSLERA'YA MAÇ SONU TEPKİ
Bugüne kadar oynadığı karşılaşmlarda sadece 1 gol ataiblen Dinamo Kiev'in, Galatasaray deplasmanındaki 3 isabetli şutunu da gole çevirmesi Fernando Muslera'yı hedef haline getirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, 90 dakikanın sonunda Uruguaylı file bekçisini ıslıkladı.
"BİTTİ" İŞARETİ
Birçok başarı elde ettiği Galatasaray'da protestoların hedefi haline gelen ve ir hayli kızgın olduğu gözlenen Muslera'nın 'bitti' işareti yapması gözlerden kaçmadı. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sezon sonu kontratının bitmesi sonrası takımdan ayrılmasına yönelik yaptığı yorumlandı.
11 MAÇTA 19 GOL YEDİ
Galatasaray'ın oynadığı son 11 maçta kalesini kapatamaması da bir başka sorunun yaşandığını gözler önüne serdi. Takım savunması anlamında problem yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, organizasyonun en zayıf takımlarındn birinden dahi 3 gol yedi. Söz konusu süreçteki sayı ise 19'a yükseldi.
BURUK'TAN AÇIKLAMA
Karşılaşam sonrasında konuşan Okan Buruk ise oyuncusu hakkında; "Nando duygusal bir insan. Buraya çok hizmet etti. Galatasaray bugüne kadar yenilmediyse onun büyük katkısı var, saha içinde de saha dışında da. Maç bitti, onu çağırdılar ve destek olmaya çalıştılar. Böyle ufak tefek şeylerle düşürmemek lazım. Hep beraberiz, devam etmek istiyoruz." dedi.