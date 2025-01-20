Emerson Royal (REUTERS)
EMERSON ROYAL BOMBASI
Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, skor katkısı üretemedi. 1863 dakika sahada kaldı. Stoperde de görev yapabilen 26 yaşındaki sağ bek, hücum yönü ile tanınıyor.
Sezon başında 15 milyon euro bonservisle transfer edilmesinin ardından Galatasaray'ın Milan ile satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ile Milan'a teklif yapması bekleniyor.
Emerson Royal (AP)
74 MİLYON EURO ÖDENDİ
Kariyerine Sao Paulo alt yapısında başlayan Emerson Royal, Ponte Preta ve Atletico MG formaları da giydikten sonra 12 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer oldu. Real Betis'in 6 milyon euro ödeyere kadrosuna kattığı 2019'dan 2 sezon sonra Barça'ya 14 milyon euro karşılığında geri döndü. Bir sonraki adresi ise Premier Lig'di. Tottenham kendisi için kasasından 25 milyon euro harcadı. Sezon başında da Milan'a imza attı. Böylelikle kariyerinde yaklaşık 74 milyon euroluk transfer gerçekleştirdi.
Emerson Royal (REUTERS)
KONTRATI 2028'DE BİTİYOR
Emerson Royal, ülkesi adına 10 kez sahaya çıktı. Ancak gol atma başarısı gösteremedi. 1.83 metre boyundaki deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro. Kariyerindeki ilk kupasını geçtiğimiz günlerde kazandı ve İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.