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Galatasaray'dan bir dev transfer daha! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da temaslar her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynayacağı maçlar için bir an önce imza atmayı hedefleyen Cimbom, bir dünya yıldızını daha listesine ekledi ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 16:36
Galatasaray’dan bir dev transfer daha! Görüşmeler başladı

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    Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray, ara transferde birçok yıldızla görüşme halinde. Özellikle forvet ve orta sahaya yapacağı takviyeler merak konusu olan Aslan'da sürpriz bir hamle daha gündeme geldi.

    Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

    OKAN BURUK DÜMENDE

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla sürekli istişare halinde. Takıma kazandırılacak oyuncular kadar gidecek isimler de rotanın belirlenmesinde rol oynayacak.

    Bu kapsamda bir de sağ bek transferi yapılacak. İtalya'da forma giyen dünya yıldızı listeye eklendi.

    Emerson Royal (REUTERS)Emerson Royal (REUTERS)

    EMERSON ROYAL BOMBASI

    İtalyan basınına göre Galatasaray, Milan forması giyen Emerson Royal ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekip yıldız futbolcu için kulübüyle görüşmelere başladı. İtalyan ekibinin Kylie Walker'ı kadrosuna katma isteği sebebiyle deneyimli bek oyuncusunu gönderebileceği ifade edildi.

    Emerson Royal (REUTERS)Emerson Royal (REUTERS)

    EMERSON ROYAL BOMBASI

    Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, skor katkısı üretemedi. 1863 dakika sahada kaldı. Stoperde de görev yapabilen 26 yaşındaki sağ bek, hücum yönü ile tanınıyor.

    Sezon başında 15 milyon euro bonservisle transfer edilmesinin ardından Galatasaray'ın Milan ile satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ile Milan'a teklif yapması bekleniyor.

    Emerson Royal (AP)Emerson Royal (AP)

    74 MİLYON EURO ÖDENDİ

    Kariyerine Sao Paulo alt yapısında başlayan Emerson Royal, Ponte Preta ve Atletico MG formaları da giydikten sonra 12 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer oldu. Real Betis'in 6 milyon euro ödeyere kadrosuna kattığı 2019'dan 2 sezon sonra Barça'ya 14 milyon euro karşılığında geri döndü. Bir sonraki adresi ise Premier Lig'di. Tottenham kendisi için kasasından 25 milyon euro harcadı. Sezon başında da Milan'a imza attı. Böylelikle kariyerinde yaklaşık 74 milyon euroluk transfer gerçekleştirdi.

    Emerson Royal (REUTERS)Emerson Royal (REUTERS)

    KONTRATI 2028'DE BİTİYOR

    Emerson Royal, ülkesi adına 10 kez sahaya çıktı. Ancak gol atma başarısı gösteremedi. 1.83 metre boyundaki deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro. Kariyerindeki ilk kupasını geçtiğimiz günlerde kazandı ve İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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