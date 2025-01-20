Emerson Royal (AP)

74 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyerine Sao Paulo alt yapısında başlayan Emerson Royal, Ponte Preta ve Atletico MG formaları da giydikten sonra 12 milyon euro bonservisle Barcelona'ya transfer oldu. Real Betis'in 6 milyon euro ödeyere kadrosuna kattığı 2019'dan 2 sezon sonra Barça'ya 14 milyon euro karşılığında geri döndü. Bir sonraki adresi ise Premier Lig'di. Tottenham kendisi için kasasından 25 milyon euro harcadı. Sezon başında da Milan'a imza attı. Böylelikle kariyerinde yaklaşık 74 milyon euroluk transfer gerçekleştirdi.