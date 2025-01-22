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Resmen bitti! Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin kararı

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. 27 maç takımın başında kalan Nuri Şahin maçların 12’sini kazanmayı başardı 4 maçta beraberlik, 11 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:35
Resmen bitti! Borussia Dortmund’dan Nuri Şahin kararı

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    Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdı.

    ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAK KALDILAR
    Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışının epey uzağında kalan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin ile yollar ayrıldı.

    Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdıBorussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdı

    NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI
    Sezon başında Edin Terzic'in yerine göreve getirilen Nuri Şahin, 27 maç takımın başında kaldı.

    Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdıBorussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdı

    Bu maçların 12'sini kazanmayı başaran Nuri Şahin ve öğrencileri, 4 maçta beraberlik, 11 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Nuri Şahin, Alman ekibiyle 1,48 puan ortalaması tutturdu.