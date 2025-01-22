Resmen bitti! Borussia Dortmund’dan Nuri Şahin kararı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayırdı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAK KALDILAR
Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışının epey uzağında kalan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin ile yollar ayrıldı.
Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdı
NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI
Sezon başında Edin Terzic'in yerine göreve getirilen Nuri Şahin, 27 maç takımın başında kaldı.
Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yollarını ayırdı
Bu maçların 12'sini kazanmayı başaran Nuri Şahin ve öğrencileri, 4 maçta beraberlik, 11 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Nuri Şahin, Alman ekibiyle 1,48 puan ortalaması tutturdu.