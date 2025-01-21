Galatasaray’a kötü haber! Eren Elmalı transferi yattı

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kadrosuna bir sol bek transferi yapmak için yoğun mesai harcıyordu. Bu doğrultuda Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir yol kat etmişti.

Galatasaray, milli futbolcuyu taksitli ödeme şartıyla kadrosuna katmayı planlasa da transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor ile Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferi konusunda ödeme planında anlaşma sağlayamadı.