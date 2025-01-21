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Galatasaray'a kötü haber! Eren Elmalı transferi yattı

Trabzonspor’un 24 yaşındaki başarılı sol beki Eren Elmalı, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etse de istenen sonuç çıkmadı. Bordo mavili ekip, bonservis ücretini kısa vadede almak isteyince temaslar tıkandı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 00:05 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 00:05
Galatasaray’a kötü haber! Eren Elmalı transferi yattı

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    Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kadrosuna bir sol bek transferi yapmak için yoğun mesai harcıyordu. Bu doğrultuda Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, önemli bir yol kat etmişti.

    Galatasaray, milli futbolcuyu taksitli ödeme şartıyla kadrosuna katmayı planlasa da transfer sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor ile Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferi konusunda ödeme planında anlaşma sağlayamadı.

    Eren Elmalı (AA)Eren Elmalı (AA)

    24 yaşındaki sol bek, sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 21 maça çıkan Eren Elmalı, 1 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray'ın transfer sürecindeki bu gelişme sonrası, sol bek için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

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