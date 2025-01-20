Trabzonspor, ara transferdeki ilk bombasını patlatmak üzere. Bordo mavili ekip bir süredir ilgilendiği ve kulübüyle ilgilendiği genç golcüyü bitirmek üzere. Kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Trabzonspor, ara transferdeki ilk bombasını patlatmak üzere. Bordo mavili ekip bir süredir ilgilendiği ve kulübüyle ilgilendiği genç golcüyü bitirmek üzere. Kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.
A Spor'un haberine göre Shakhtar ile görüşmelerde bulunduğu Danylo Sikan'ı bitirmek üzere. Bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol atıp 1 de asist yapan 23 yaşındaki futbolcu 940 dakika sahada kaldı.
5-6 MİLYON EURO BONSERVİS
Yayında Trabzonspor ile ilgili transfer gelişmesini değerlendiren Yunus Emre Sel; "Trabzonspor, Danylo Sikan'ı önümüzdeki günlerde Trabzon'a getirecek. Oyuncunun bonservis bedelinin 5-6 milyon avro bandında bir rakama gerçekleştiğini belirtelim" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DA DA OYNADI
Kariyerine Polissya-2 Zhytomyr'de başlayan Sikan, Karpaty Lviv tarafından keşfedildi. 150 bin euro bedelle Shakhtar alt yapısına transfer oldu. Ukrayna'nın en önemli takımında futbol oynama şansı yakalayan genç futbolcu, Mariupol'a 2 kez kiralandı. İlk yurt dışı deneyimini ise Hansa Rostock ile yaşadı. Alman ekibine de kiralandı.
Son 3 sezondur A takım seviyesinde Shakhtar ile mücadele ediyor. Söz konusu süreçte turuncu siyahlı ekip adına 29 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.