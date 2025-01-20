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Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplamda 3 maçını kazanan ve rakip filelere 12 gol gönderen Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililer, bay geçeceği yeni hafta öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 23:18 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 23:31
Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı

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    Trabzonspor, ara transferdeki ilk bombasını patlatmak üzere. Bordo mavili ekip bir süredir ilgilendiği ve kulübüyle ilgilendiği genç golcüyü bitirmek üzere. Kulüplerin prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)

    A Spor'un haberine göre Shakhtar ile görüşmelerde bulunduğu Danylo Sikan'ı bitirmek üzere. Bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol atıp 1 de asist yapan 23 yaşındaki futbolcu 940 dakika sahada kaldı.

    Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)

    5-6 MİLYON EURO BONSERVİS

    Yayında Trabzonspor ile ilgili transfer gelişmesini değerlendiren Yunus Emre Sel; "Trabzonspor, Danylo Sikan'ı önümüzdeki günlerde Trabzon'a getirecek. Oyuncunun bonservis bedelinin 5-6 milyon avro bandında bir rakama gerçekleştiğini belirtelim" ifadelerini kullandı.

    Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)

    ALMANYA'DA DA OYNADI

    Kariyerine Polissya-2 Zhytomyr'de başlayan Sikan, Karpaty Lviv tarafından keşfedildi. 150 bin euro bedelle Shakhtar alt yapısına transfer oldu. Ukrayna'nın en önemli takımında futbol oynama şansı yakalayan genç futbolcu, Mariupol'a 2 kez kiralandı. İlk yurt dışı deneyimini ise Hansa Rostock ile yaşadı. Alman ekibine de kiralandı.

    Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)

    Son 3 sezondur A takım seviyesinde Shakhtar ile mücadele ediyor. Söz konusu süreçte turuncu siyahlı ekip adına 29 kez ağları havalandırdı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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