Danylo Sikan (Takvim Foto Arşiv)

ALMANYA'DA DA OYNADI

Kariyerine Polissya-2 Zhytomyr'de başlayan Sikan, Karpaty Lviv tarafından keşfedildi. 150 bin euro bedelle Shakhtar alt yapısına transfer oldu. Ukrayna'nın en önemli takımında futbol oynama şansı yakalayan genç futbolcu, Mariupol'a 2 kez kiralandı. İlk yurt dışı deneyimini ise Hansa Rostock ile yaşadı. Alman ekibine de kiralandı.