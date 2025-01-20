Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv) 10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU Kariyerinde Arsenal, Dundee United, Leeds ve son olarak Rennes formaları giyen 1.78 metre boyundaki ön libero için Fransız temsilcisi kasasından 10 milyon euro çıkardı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayabilecek bir süre almadı. Sadece 660 dakika forma giyebildi.

Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv) KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR İstenen katkıyı henüz sahaya yansıtamayan Glen Kamara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. L'Equipe'in haberine göre Trabzonspor'un yanı sıra Ipswich Town, Middlesbrough ve Southampton da devreye girdi. Fırtına, söz konusu süreci olumlu tamamlamak için iki önemli kozu elinde bulunduruyor: Lundstram ve Barisic. İki yıldız, Kamara ile Rangers'ta beraber top koşturdu.

Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv) 10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU Kariyerinde Arsenal, Dundee United, Leeds ve son olarak Rennes formaları giyen 1.78 metre boyundaki ön libero için Fransız temsilcisi kasasından 10 milyon euro çıkardı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayabilecek bir süre almadı. Sadece 660 dakika forma giyebildi. Trabzonspordan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak Trabzonspor'dan çifte transfer! Orta sahanın patonu o olacak