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Trabzonspor'dan orta sahaya flaş transfer! 3 rakip daha var

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Trabzonspor, birçok isim için kulüpleri ve menajerleri ile temas halinde. Bordo mavili ekipte orta sahaya yapılacak takviye için flaş bir oyuncu gündeme geldi. Ancak yıldız futbolcunun 3 talibi daha var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:07
Trabzonspor’dan orta sahaya flaş transfer! 3 rakip daha var

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ara transfer dönemi büyük önem taşıyıor. Fırtına, kadrosuna yapacağı takviyelerle hem lig sonunda gidebileceği en üst sırada derece elde edebilmek hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek amacında.

    Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

    MEVKİLER BELLİ

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda ilerleyen transfer döneminde birçok oyuncuyu listesine alan yönetim, kanat, orta saha ve stoper hamlelerini en üst sıraya yazdı.

    Eren Elmalı'nın ayrılması ihtimaline karşılık olarak sol bek de araştırılıyor. Diğer yandan Simon Banza'nın bonservisi konusunda Braga'nın istediği seviyeye çıkmayı pek düşünmeyen Fıtıan, santrfor konusunda da girişimlerde bulunuyor.

    Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)

    KAMARA SÜRPRİZİ

    Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında Rennes forması giyen Glen Kamara'yı listesine ekledi. Bordo mavililer, ön libero mevkisinde foma giyen yıldız futbolcu için Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    Finlandiyalı futbolcu daha önce de gündeme gelmiş ancak imza attırılamamıştı.

    Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)

    10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

    Kariyerinde Arsenal, Dundee United, Leeds ve son olarak Rennes formaları giyen 1.78 metre boyundaki ön libero için Fransız temsilcisi kasasından 10 milyon euro çıkardı.

    Ancak 29 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayabilecek bir süre almadı. Sadece 660 dakika forma giyebildi.

    Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)

    KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

    İstenen katkıyı henüz sahaya yansıtamayan Glen Kamara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. L'Equipe'in haberine göre Trabzonspor'un yanı sıra Ipswich Town, Middlesbrough ve Southampton da devreye girdi.

    Fırtına, söz konusu süreci olumlu tamamlamak için iki önemli kozu elinde bulunduruyor: Lundstram ve Barisic. İki yıldız, Kamara ile Rangers'ta beraber top koşturdu.

    Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)Glen Kamara (Takvim Foto Arşiv)

    10 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

    Kariyerinde Arsenal, Dundee United, Leeds ve son olarak Rennes formaları giyen 1.78 metre boyundaki ön libero için Fransız temsilcisi kasasından 10 milyon euro çıkardı.

    Ancak 29 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayabilecek bir süre almadı. Sadece 660 dakika forma giyebildi.

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