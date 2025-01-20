PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor

Ara transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşen Galatasaray, ilk bombasını patlatıyor. Sarı kırmızılılar, PSG'de forma giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle de prensipte el sıkıştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 22:33
Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'da ara transferde atağa kalktı. Cimbom, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Milan Skriniar için mutlu sona çok yakın.

    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor

    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı (Takvim Foto Arşiv)Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı (Takvim Foto Arşiv)

    A Spor'un haberine göre Slovak futbolcuyla anlaşan sarı kırmızılılar, PSG'nin kiralama limitini halletmesi halinde imzayı atacak. Böylelikle Aslan'ın stoper rotasyonunda bir dünya yıldızı daha forma giyecek.

    Milan Skriniar (AFP)Milan Skriniar (AFP)

    5 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Kariyerinde Sampdoria ve Inter'de oynadıktan sonra geçen sezon başında PSG'ye transfer olan 29 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 5 karşılaşmada ter döktü.

    Oynadığı takımlada 3'lü ve 4'lü savunma hattında da görev yapabilen tecrübeli savunmacı, Okan Buruk'un elindeki en önemli silahlarından biri olacak.

    Cher Ndour (İHA)Cher Ndour (İHA)

    NDOUR GERİ Mİ DÖNECEK?

    Galatasaray'ın transferinde belirleyici rol oynayacak olan kiralık oyuncu limitinde Beşiktaş detayı bulunuyor. Siyah beyazıların sezon başında Fransız temsilcisinden kiraladığı Cher Ndour ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde L'Equipe, genç futbolcunun geri çağırılabileceğini yazmıştı. Yıldız oyuncunun İstanbul'daki kariyerinin sona mı ereceği yoksa devam mı edeceği merak konusu oldu.

    Galatasaraydan bir dev transfer daha! Görüşmeler başladıGalatasaraydan bir dev transfer daha! Görüşmeler başladı
    Galatasaray'dan bir dev transfer daha! Görüşmeler başladı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Trump yeminini etti görevi devraldı
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak
    DEM Parti’den ikinci İmralı başvurusu! Hazırım diyen Öcalan PKK’yı lağvedecek mi? Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor
    Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi