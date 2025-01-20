Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray 'da ara transferde atağa kalktı. Cimbom, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Milan Skriniar için mutlu sona çok yakın.

A Spor'un haberine göre Slovak futbolcuyla anlaşan sarı kırmızılılar, PSG'nin kiralama limitini halletmesi halinde imzayı atacak. Böylelikle Aslan'ın stoper rotasyonunda bir dünya yıldızı daha forma giyecek.

Milan Skriniar (AFP)

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Sampdoria ve Inter'de oynadıktan sonra geçen sezon başında PSG'ye transfer olan 29 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 5 karşılaşmada ter döktü.

Oynadığı takımlada 3'lü ve 4'lü savunma hattında da görev yapabilen tecrübeli savunmacı, Okan Buruk'un elindeki en önemli silahlarından biri olacak.