Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK Carlos için ödenecek 12 milyon euro, Fenerbahçe tarihinin bir stoper için ödenecek en yüksek bonservis bedeli olacak. Daha önce Çağlar için 8.5 milyon euro, Becao için 8.3 milyon euro, Kjaer için 7.65 milyon euro, Lugano için 7.5 milyon euro Fenerbahçe'nin stoper için ödediği rekor bedellerdi.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ Fenerbahçe'nin istediği oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fakat Sarı-Lacivertliler'e 'evet' diyen Diego Carlos, bu kararından dönmedi. Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu. Bin 403 dakika sahada kalan başarılı stoper takımının önemli bir parçasıydı. Carlos, bugüne kadar 11 farklı takımda forma giydi. Takımların bonservisine toplam 47.30 milyon euro ödeme yaptığı oyuncu asıl çıkışını Sevilla'da oynadığı dönem yakaladı.

HIZI VE ÇEVİKLİĞİ İLE ÖN PLANDA İngiliz ekibi, Diego Carlos'u Fransız ekibi Nantes'ten 15 milyon euro bedelle almıştı. Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo U20 takımında başlayan oyuncu 2012-13 sezonunda Sao Paulo U20 takımına geçti. Hızı, çevikliği ve etkili sağ ayağıyla tanınan oyuncu hem sağ hem de sol stoper olarak görev alabiliyor. Başarılı stoper, kariyerinde LaLiga'da 102, Fransa Ligue 1'de 97 ve İngiltere Premier Lig'de toplam 40 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan oyuncu 20 kez Devler Ligi'nde sahne aldı.



TALISCA'YA KAVUŞACAK Fenerbahçe, uzun süredir transferini sonlandırmaya çalıştığı Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sambacı ve Al Nassr'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Talisca'nın menajeri ve Arap ekibi arasındaki pürüzlerin de giderilmesiyle rahata erdi.