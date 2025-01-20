SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adana Demirspor galibiyetinin ardından puan farkını 6'ya düşüren sarı lacivertliler, yapılacak takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın peşinde. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine dev bir ismin geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 10:05
Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    PUAN FARKI DÜŞTÜ!

    Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor'u yenerek farkı 6'ya indirdi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    ÇÖZÜM TRANSFERDE

    Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Adana Demirspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    DANSO VE TUTA OLMADI

    Transferde önceliğini stoper hattına veren Fenerbahçe'de, ilk hedef Lens'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kevin Danso'ydu. Avusturyalı yıldızın kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    TUTA ŞAŞKINLIĞI

    En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan haberle şaşkınlığaa uğradı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

    Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.

    Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    DIEGO CARLOS'TA MUTLU SON

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 12 milyon Euro bonservisle ikna eden Fenerbahçe, Diego Carlos'la da her konuda anlaştı.

    Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe, son olarak Diego Carlos'ta karar kıldı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Samet Akaydin'in de performansıyla yetersiz kalınca birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla Brezilyalı stoper için harekete geçti ve transferde mutlu sona ulaştı.

    Sarı Kanarya, yaptığı uzun pazarlıklar sonucunda Aston Villa'yı ikna etmeyi başardı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Fenerbahçe, Carlos için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ada ekibiyle el sıkıştıktan sonra oyuncuyla masaya oturan Kanarya, Brezilyalı yıldızla da anlaşma sağladı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK

    Carlos için ödenecek 12 milyon euro, Fenerbahçe tarihinin bir stoper için ödenecek en yüksek bonservis bedeli olacak. Daha önce Çağlar için 8.5 milyon euro, Becao için 8.3 milyon euro, Kjaer için 7.65 milyon euro, Lugano için 7.5 milyon euro Fenerbahçe'nin stoper için ödediği rekor bedellerdi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ

    Fenerbahçe'nin istediği oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fakat Sarı-Lacivertliler'e 'evet' diyen Diego Carlos, bu kararından dönmedi.

    Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu. Bin 403 dakika sahada kalan başarılı stoper takımının önemli bir parçasıydı.

    Carlos, bugüne kadar 11 farklı takımda forma giydi. Takımların bonservisine toplam 47.30 milyon euro ödeme yaptığı oyuncu asıl çıkışını Sevilla'da oynadığı dönem yakaladı.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    HIZI VE ÇEVİKLİĞİ İLE ÖN PLANDA

    İngiliz ekibi, Diego Carlos'u Fransız ekibi Nantes'ten 15 milyon euro bedelle almıştı.

    Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo U20 takımında başlayan oyuncu 2012-13 sezonunda Sao Paulo U20 takımına geçti. Hızı, çevikliği ve etkili sağ ayağıyla tanınan oyuncu hem sağ hem de sol stoper olarak görev alabiliyor.

    Başarılı stoper, kariyerinde LaLiga'da 102, Fransa Ligue 1'de 97 ve İngiltere Premier Lig'de toplam 40 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan oyuncu 20 kez Devler Ligi'nde sahne aldı.


    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    TALISCA'YA KAVUŞACAK

    Fenerbahçe, uzun süredir transferini sonlandırmaya çalıştığı Anderson Talisca'ya kavuşuyor.

    Sambacı ve Al Nassr'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Talisca'nın menajeri ve Arap ekibi arasındaki pürüzlerin de giderilmesiyle rahata erdi.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

    30 yaşındaki Brezilyalı on numara gelecek hafta İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzasını atacak.

    Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.


    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    1.94'LÜK DEV GELİYOR

    Fenerbahçe'nin daha önce Jose Mourinho'nun övgüler yağdırdığı ve performansına şapka çıkardığı Issa Diop'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle görüşmelerde bulunurken stoper bölgesi için son aday Fulham forması giyen Fransız yıldız oldu.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Premier Lig'de oynayan 1.94'lük defans hakkında Kanarya'nın İngiliz kulübünden bilgiler aldığı aktarılıyor. 28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Toulouse'tan West Ham United'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Diop, 2022'de ise yaklaşık 20 milyon Euro bedelle Fulham'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Diop'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Öte yandan Mourinho West Ham'da oynarken Diop hakkında "Canavar" demişti.

    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumları! Sonunda iyiler kazanacak
    Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım
    DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Tarih netleşti
    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en zengin mirasçılarından
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi