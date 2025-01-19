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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu randevuda rakibini yenerek hem 3 puanı almak hem de Galatasaray ile olan farkı 6'ya indirmek amacında. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:05
Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçı ilk 11’i belli oldu!

İÇİNDEKİLER

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekipteki tek hedef kazanarak lider ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirerek ilerleyen haftalara umutlu bakabilmek ve ara transferdeki imzalarla da sezon sonu mutlu sona ulaşabilmek.

    CANLI TAKİP

    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAdana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

    ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

    FENERBAHÇE: İrfan, Kostic, Levent, Djiku, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko

    Halil Umut Meler (AA)Halil Umut Meler (AA)

    DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

    Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.

    VAR'da Sandi Putros, AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

    Galatasray Hatayspor ile berabere kalarak büyük fırsat kaçırdı (AA)Galatasray Hatayspor ile berabere kalarak büyük fırsat kaçırdı (AA)

    GALATASARAY MAÇI DOPİNG OLDU!

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ilk sırada tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mersin'de Hatayspor ile karşılaştığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılması sonrası büyük bir motivasyon kazandı.

    Futbolcular büyük bir fırsat yakaladıkları bilinciyle çıktıkları maçta Mavi Şimşekler'i devirerek sahadan ayrılmayı arzu ediyor.

    Fenerbahçe son maçında Konyaspor'u 3-2 yenmişti (AA)Fenerbahçe son maçında Konyaspor'u 3-2 yenmişti (AA)

    SON YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ'A

    Zirvede maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, son yenilgisini 7 Aralık'ta Beşiktaş deplasmanında aldı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Jose Mourinho ve öğrencileri, bugüne kadar oynadığı 4 mücadelenin 3'ünü kazanırken Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Şu anda 42 puanı bulunan Kanarya'nın 2 yenilgisi var.

    Yusuf Barası (AA)Yusuf Barası (AA)

    KARTAL'I DEVİRDİ

    Bu sezon birçok zorlukla baş etmeye çalışan Adana Demirspor da son 4 karşılaşmasının 2'sini kazandı. Akdeniz ekibinin en çarpıcı skoru ise Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu. Sonrasında Hatayspor'u da 3-1 ile geçen mavi lacivertli ekip Başakşehir ve Gaziantep'e 1-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Ancak rakiplerine karşı gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi.

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