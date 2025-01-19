Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekipteki tek hedef kazanarak lider ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirerek ilerleyen haftalara umutlu bakabilmek ve ara transferdeki imzalarla da sezon sonu mutlu sona ulaşabilmek.
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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
ADANA DEMİRSPOR: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov
FENERBAHÇE: İrfan, Kostic, Levent, Djiku, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko
Halil Umut Meler (AA)
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.
VAR'da Sandi Putros, AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.