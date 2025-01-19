Zirvede maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe , son yenilgisini 7 Aralık'ta Beşiktaş deplasmanında aldı. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Jose Mourinho ve öğrencileri, bugüne kadar oynadığı 4 mücadelenin 3'ünü kazanırken Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yusuf Barası (AA)

KARTAL'I DEVİRDİ

Bu sezon birçok zorlukla baş etmeye çalışan Adana Demirspor da son 4 karşılaşmasının 2'sini kazandı. Akdeniz ekibinin en çarpıcı skoru ise Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu. Sonrasında Hatayspor'u da 3-1 ile geçen mavi lacivertli ekip Başakşehir ve Gaziantep'e 1-0'lık sonuçlarla boyun eğdi. Ancak rakiplerine karşı gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi.