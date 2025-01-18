PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos'tan sonra o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliğini stoper transferine veren Kanarya, Aston Villa forması giyen Diego Carlos transferini noktalamak üzere. Sarı lacivertlilerin Carlos ve Talisca transferlerinden sonra büyük bir bomba daha patlatacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:13
Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

    Ancak Fenerbahçe'de işler istenilen gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Göztepe deplasmanında 2-0'dan puan kaybeden ve Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen Kanarya'da, teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefine oturdu.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Özellikle son kaybedilen Beşiktaş derbisinden itibaren ise Fenerbahçe tribünleri hem yönetimi hem Mourinho'yu istifaya davet etti. Taraftarın protestosu ile ilgili konuşan Mourinho ise tribünlerin tepkisinde haklı olduklarını belirtti.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    ÇÖZÜM TRANSFERDE

    Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 8 oldu. Tribünler şampiyonluktan ümitlerini kesse de Fenerbahçe'de yönetim yapılacak takviyelerle bu puan kaybının kapanacağı görüşünde.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Sezon başında yaptığı transferlerden tam verim alamayan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Ancak yönetim, Mourinho'nun listesinin başında olan bazı isimlerden ret yanıtı aldı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    DANSO VE TUTA OLMADI

    Transferde önceliğini stoper hattına veren Fenerbahçe'de, ilk hedef Lens'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kevin Danso'ydu. Avusturyalı yıldızın kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    TUTA ŞAŞKINLIĞI

    En büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tuta'yı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan haberle şaşkınlığaa uğradı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

    Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.

    Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    DIEGO CARLOS'TA MUTLU SON

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 12 milyon Euro bonservisle ikna eden Fenerbahçe, Diego Carlos'la da her konuda anlaştı.

    Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe, son olarak Diego Carlos'ta karar kıldı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Samet Akaydin'in de performansıyla yetersiz kalınca birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla Brezilyalı stoper için harekete geçti ve transferde mutlu sona ulaştı.

    Sarı Kanarya, yaptığı uzun pazarlıklar sonucunda Aston Villa'yı ikna etmeyi başardı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Fenerbahçe, Carlos için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ada ekibiyle el sıkıştıktan sonra oyuncuyla masaya oturan Kanarya, Brezilyalı yıldızla da anlaşma sağladı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİ OLACAK

    Carlos için ödenecek 12 milyon euro, Fenerbahçe tarihinin bir stoper için ödenecek en yüksek bonservis bedeli olacak. Daha önce Çağlar için 8.5 milyon euro, Becao için 8.3 milyon euro, Kjaer için 7.65 milyon euro, Lugano için 7.5 milyon euro Fenerbahçe'nin stoper için ödediği rekor bedellerdi.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ

    Fenerbahçe'nin istediği oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Fakat Sarı-Lacivertliler'e 'evet' diyen Diego Carlos, bu kararından dönmedi.

    Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu. Bin 403 dakika sahada kalan başarılı stoper takımının önemli bir parçasıydı.

    Carlos, bugüne kadar 11 farklı takımda forma giydi. Takımların bonservisine toplam 47.30 milyon euro ödeme yaptığı oyuncu asıl çıkışını Sevilla'da oynadığı dönem yakaladı.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    HIZI VE ÇEVİKLİĞİ İLE ÖN PLANDA

    İngiliz ekibi, Diego Carlos'u Fransız ekibi Nantes'ten 15 milyon euro bedelle almıştı.

    Profesyonel futbol kariyerine Brezilya'nın Desportivo U20 takımında başlayan oyuncu 2012-13 sezonunda Sao Paulo U20 takımına geçti. Hızı, çevikliği ve etkili sağ ayağıyla tanınan oyuncu hem sağ hem de sol stoper olarak görev alabiliyor.

    Başarılı stoper, kariyerinde LaLiga'da 102, Fransa Ligue 1'de 97 ve İngiltere Premier Lig'de toplam 40 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan oyuncu 20 kez Devler Ligi'nde sahne aldı.


    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    TALISCA'YA KAVUŞACAK

    Fenerbahçe, uzun süredir transferini sonlandırmaya çalıştığı Anderson Talisca'ya kavuşuyor.

    Sambacı ve Al Nassr'la her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Talisca'nın menajeri ve Arap ekibi arasındaki pürüzlerin de giderilmesiyle rahata erdi.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

    30 yaşındaki Brezilyalı on numara gelecek hafta İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzasını atacak.

    Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, transfer görüşmeleri sebebiyle Anderson Talisca'yı 4 maçtır kadroya almıyor.


    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    PAVLOVIC BOMBASI

    Fenerbahçe, stoper takviyesi için Milan ile pazarlık masasına oturdu.

    Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen 23 yaşındaki Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperin transferi için Milan ile görüşmelere başladı. Taraflar arasında transfer için pazarlıklar devam ediyor.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    18 MİLYON EURO ÖDENDİ

    Milan, Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

    Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu
    DEM Parti’nin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Bir yanda ateşkese onay diğer yanda soykırım! İşgaci İsrail Gazze’de bir aileyi daha yok etti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada
    İstanbul Ataşehir’de yangın! 3 kişi hayatını kaybetti
    Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi
    Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı! Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
    CHP’li Deniz Yavuzyyılmaz’ın proje düşmanlığının altında yatan gerçek! Sözleşmesi feshedilince yatırımlara cephe aldı
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Utanması yok
    Piyasaları evlilik kredisi heyecanı sardı! Mobilyacılardan ’Bu da bizden’ kampanyası
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası