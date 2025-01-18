Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR



Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Eintracht Frankfurt, Tuta'yu vazgeçilmez olarak görüyor ve satmak istemiyor. Brezilyalı stoper, takımda kalmak istediğini yönetime iletti.



Habere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Tuta, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyor.



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Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Dortmund ile oynayacakları maç öncesi Tuta hakkındaki transfer söylentileriyle ilgili de konuştu. 73 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.

DIEGO CARLOS'TA MUTLU SON İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı 12 milyon Euro bonservisle ikna eden Fenerbahçe, Diego Carlos'la da her konuda anlaştı. Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe, son olarak Diego Carlos'ta karar kıldı.

Samet Akaydin'in de performansıyla yetersiz kalınca birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla Brezilyalı stoper için harekete geçti ve transferde mutlu sona ulaştı. Sarı Kanarya, yaptığı uzun pazarlıklar sonucunda Aston Villa'yı ikna etmeyi başardı.