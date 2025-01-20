Jose Mourinho (AA)

STOPER TALEP ETTİ

Bu sezon stoper mevkisinde yaşanan sakatlıkların ardından önce Jayden Oosterwolde ardından da Rodrigo Becao'nun nerede sezon sonuna kadar oynayamayacak olması nedeniyle bu bölgeye transfer yapılacak.

Portekizli antrenör de Konyaspor karşılaşmasının ardından savunmay oyuncu istediğini belirterek; ""2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Başkanımı, sportif direktörümü, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.