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Fenerbahçe'den dünya devine transfer teklifi! Stoperde flaş hamle

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-0 yenerek yoluna 3 puanla devam eden ve Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indiren Fenerbahçe, transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Sarı lacivertli ekip stoper takviyesi için yıldız futbolcunun kulübüne teklifte bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 00:25 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 00:26
Fenerbahçe’den dünya devine transfer teklifi! Stoperde flaş hamle

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    Şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın 6 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer döneminde iyi oyuncularla kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

    Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre çalışmalar sürüyor.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    STOPER TALEP ETTİ

    Bu sezon stoper mevkisinde yaşanan sakatlıkların ardından önce Jayden Oosterwolde ardından da Rodrigo Becao'nun nerede sezon sonuna kadar oynayamayacak olması nedeniyle bu bölgeye transfer yapılacak.

    Portekizli antrenör de Konyaspor karşılaşmasının ardından savunmay oyuncu istediğini belirterek; ""2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Başkanımı, sportif direktörümü, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

    Ahmetcan Kaplan (Ajax internet sitesi)Ahmetcan Kaplan (Ajax internet sitesi)

    AHMETCAN KAPLAN BOMBASI!

    Fenerbahçe'nin, Trabzonspor alt yapısında yetişip yaşadığı şampiyonluk sonrasında Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ı istediği yazıldı. Hollanda basınına göre Kanarya, ilk teklifini Hollanda temsilcisine iletti.

    Voetbal International'a göre yapılan öneri bonuslarla birlikte 10 milyon euro civarında oldu.

    Ahmetcan Kaplan (Ajax resmi sitesi)Ahmetcan Kaplan (Ajax resmi sitesi)

    FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

    Haberin devamınd Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe forması giymesine sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca Francesco Farioli döneminde fazla şans bulamadığına ve sadece 4 kez kadroda yer aldığına vurgu yapıldı.

    Devyne Rensch (AFP)Devyne Rensch (AFP)

    2 OYUNCU LİSTEDE

    Devyne Rensch'i Roma'ya satmak üzere olan Ajax'ın bu bölge için Georgios Vagiannidis'i listeye aldığı ve kanat transferinde de Raúl Moro'nun sakatlık durumuna göre hareket edileceği vurgulandı.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçede yeni transfer yolcuJose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçede yeni transfer yolcu
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