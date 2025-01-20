Şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın 6 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer döneminde iyi oyuncularla kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre çalışmalar sürüyor.
Jose Mourinho (AA)
STOPER TALEP ETTİ
Bu sezon stoper mevkisinde yaşanan sakatlıkların ardından önce Jayden Oosterwolde ardından da Rodrigo Becao'nun nerede sezon sonuna kadar oynayamayacak olması nedeniyle bu bölgeye transfer yapılacak.
Portekizli antrenör de Konyaspor karşılaşmasının ardından savunmay oyuncu istediğini belirterek; ""2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu, uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Eğer mümkün olan en erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bir oyuncu seçebilseydim bu stoper olurdu. Başkanımı, sportif direktörümü, yönetimimi biliyorum. Onlar bunun için çalışıyorlar ve yapacaklardır da çünkü takımın ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.
Ahmetcan Kaplan (Ajax internet sitesi)
AHMETCAN KAPLAN BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor alt yapısında yetişip yaşadığı şampiyonluk sonrasında Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ı istediği yazıldı. Hollanda basınına göre Kanarya, ilk teklifini Hollanda temsilcisine iletti.
Voetbal International'a göre yapılan öneri bonuslarla birlikte 10 milyon euro civarında oldu.