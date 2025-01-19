Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

SON İLK 11'İ DERBİDE Mevkisinde formayı kaptıran Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de son kez Beşiktaş karşısında ilk 11'de başladı. Avrupa Ligi'nde ise 4 gün sonra Athletic Bilbao'ya karşı oynadı. Derbide 67 dakika sahada kalan deneyimli kanat oyuncusu, o günden bu yana Başakşehir ve Eyüpspor müsabakalarında sonradan oyuna girdi. Hatayspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Konyaspor deplasmanında ise yedek kulübesinde olmasına rağmen oyuna girmedi. Hasta olması gerekçesiyle de Adana Demirspor maçı için Adana'ya götürülmedi.

SON GOLÜ SİVASSPOR'A KARŞI Hücum hattına zenginlik katmaıs için transfer edilen Allan Saint-Maximin, 22 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaparak katkı sağladı. 27 yaşındaki kanat, son golünü Sivasspor'a karşı attı.Genel performans olarak da vasatı aşmayı başaramadı. Bunun üzerine de ayrılık kararı alındı.

KARAR VERİLDİ Suudi Arabistan basınındaki habere göre Allan Saint-Maximin, kulübü Al-Ahli'ye geri gönderilecek. Fesih işlemi için tazminat ödenmeyecek. Maaşının da bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak. Yönetim en az maliyetle süreci tamamlamak adına oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

PARASININ YARISI ALINACAK Haberin devamında menajeriyle alacaklarının ödenmesi konusunda temaslar sağlandığı ve Al Ahli'nin yarım sezonluk parayı sarı lacivertli ekibe vereceği aktarıldı. Bu durumda Fenerbahçe 4 milyon euro alacak.