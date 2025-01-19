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Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'de yeni transfer yolcu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ilk sırada tamamlamak için uğraş veren Fenerbahçe, ara transferde gaza bastı. Sarı lacivertli ekipte bir yandan takıma kazandırılmak istenen oyuncular görüşmeler gerçekleştirilirken diğer yandan ayrılması planlanan oyuncular konusunda da temaslar sağlanıyor. Jose Mourinho ise yeni transferlerden birinin biletini kesti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 19:33 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 19:38
Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

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    Başlıkların Devamı

    Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı veren ancak sezonun devamında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşabilmek için yeni eklemeler yapmayı hedefliyor. Sarı lacivertli ekipte takviye gereken mevkiler belirlenirken diğer yandan gönderilmesi istenen futbolcular konusunda da istişareler gerçekleştiriliyor.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda şekillenen transfer gündeminde birbirinden önemli futbolcular listede yer alıyor. Portekizli antrenör takımda çalışmak istemediği isimleri de yönetime bildiriyor. Kontenjan konusunu da düşünen yönetim, buna göre hareket ediyor.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    ALLAN SAINT-MAXIMIN YOLCU!

    Fenerbahçe'de sezon başında Al Ahli'den kiralanan ve 8 milyon euro ücret ödenen Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor. Fransız futbolcunun büyük umutlarla gelmesine rağmen bir türlü istenen istikrarı sağlayamaması ve oyunu tek taraflı oynaması nedeniyle bileti kesildi. Yıldız oyuncu son haftalarda ilk 11'e girmekte de zorlandı.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    SON İLK 11'İ DERBİDE

    Mevkisinde formayı kaptıran Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de son kez Beşiktaş karşısında ilk 11'de başladı. Avrupa Ligi'nde ise 4 gün sonra Athletic Bilbao'ya karşı oynadı. Derbide 67 dakika sahada kalan deneyimli kanat oyuncusu, o günden bu yana Başakşehir ve Eyüpspor müsabakalarında sonradan oyuna girdi. Hatayspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Konyaspor deplasmanında ise yedek kulübesinde olmasına rağmen oyuna girmedi. Hasta olması gerekçesiyle de Adana Demirspor maçı için Adana'ya götürülmedi.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    SON GOLÜ SİVASSPOR'A KARŞI

    Hücum hattına zenginlik katmaıs için transfer edilen Allan Saint-Maximin, 22 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaparak katkı sağladı.

    27 yaşındaki kanat, son golünü Sivasspor'a karşı attı.Genel performans olarak da vasatı aşmayı başaramadı. Bunun üzerine de ayrılık kararı alındı.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    KARAR VERİLDİ

    Suudi Arabistan basınındaki habere göre Allan Saint-Maximin, kulübü Al-Ahli'ye geri gönderilecek. Fesih işlemi için tazminat ödenmeyecek. Maaşının da bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak.

    Yönetim en az maliyetle süreci tamamlamak adına oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    PARASININ YARISI ALINACAK

    Haberin devamında menajeriyle alacaklarının ödenmesi konusunda temaslar sağlandığı ve Al Ahli'nin yarım sezonluk parayı sarı lacivertli ekibe vereceği aktarıldı. Bu durumda Fenerbahçe 4 milyon euro alacak.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    STOPER ÖNCELİK KONUMUNDA

    Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda hem parasını almak hem de stopere yönlenmek isteyen Kanarya'da savunmacı takviyesi ilk basamakta bulunuyor. Elde edilmesi planlanan 4 milyon euroluk bir tasarrufa yapmayı planlıyor. Diğer yandan kontenjanda da istemediği bir oyuncuya bağlı kalmak istemeyen yönetim, elini rahatlatmak amacında.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİR TRANSFER DAHA!

    Allan Saint-Maximin'in gönderilmesi konusunda yapılan görüşmeler esnasında Fenerbahçe aynı zamanda Anderson Talisca konusunda da girişimlerine devam ediyor. Al-Nassr'dan olumlu yanıt alabilmek adına uğraşan yönetimin transferi en kısa sürede bitirmek istediği öğrenildi.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

    MAAŞI ÇOK YÜKSEK

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'nın maaşı konusundaki sorunun bir an önce çözülmesi ve transferin resmileşmesi için temaslara hız verildi. Al-Nassr'dan yıldız oyuncunun ücretinin bir kısmını ödemesini istediği ve bu konuda pazarlık gerçekleştirildiği belirtildi.

    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu

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