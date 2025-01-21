🔴 UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI

Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde galibiyet serisini sürdürerek son 16'ya adını yazdırmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ve Gabriel Sara gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, rakip Dinamo Kiev bu sezon henüz Avrupa'da puan alamadı.
Fotoğraflar: AA
🕑 GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
Tarih: 21 Ocak 2025, Salı
Saat: 18.30
Yer: RAMS Park, İstanbul
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🔍 GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattında etkili bir dörtlüye şans verdi:
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs
Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Eksikler: Sakatlıkları nedeniyle Mauro Icardi ve Gabriel Sara sahada olmayacak. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
📊 UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
Lazio - 16 puan
Athletic Bilbao - 16 puan
Anderlecht - 14 puan
Lyon - 13 puan
Frankfurt - 13 puan
Galatasaray - 12 puan
Manchester United - 12 puan
Galatasaray, Dinamo Kiev ve Ajax maçlarından galibiyetle ayrılarak sıralamada ilk 8'e girip doğrudan son 16'ya kalmayı hedefliyor.