🔴 UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI

Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde galibiyet serisini sürdürerek son 16'ya adını yazdırmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ve Gabriel Sara gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, rakip Dinamo Kiev bu sezon henüz Avrupa'da puan alamadı.