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🔴 UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir maça daha çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i RAMS Park’ta ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki başarılı performansını sürdürerek play-off oynamadan doğrudan son 16’ya yükselmek istiyor.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:16 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 18:16
🔴 UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - Dinamo Kiev CANLI

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    Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde galibiyet serisini sürdürerek son 16'ya adını yazdırmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ve Gabriel Sara gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, rakip Dinamo Kiev bu sezon henüz Avrupa'da puan alamadı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🕑 GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

    Tarih: 21 Ocak 2025, Salı

    Saat: 18.30

    Yer: RAMS Park, İstanbul

    TRT 1 CANLI İZLE

    2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

    https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.

    🔍 GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattında etkili bir dörtlüye şans verdi:

    Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs

    Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

    Eksikler: Sakatlıkları nedeniyle Mauro Icardi ve Gabriel Sara sahada olmayacak. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    📊 UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

    Lazio - 16 puan

    Athletic Bilbao - 16 puan

    Anderlecht - 14 puan

    Lyon - 13 puan

    Frankfurt - 13 puan

    Galatasaray - 12 puan

    Manchester United - 12 puan

    Galatasaray, Dinamo Kiev ve Ajax maçlarından galibiyetle ayrılarak sıralamada ilk 8'e girip doğrudan son 16'ya kalmayı hedefliyor.

    👀 Rakip Dinamo Kiev'in Performansı

    • Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon puan alamayan tek takım oldu.
    • Ukrayna Premier Ligi'nde ise 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ile namağlup durumda.
    • Ülkesindeki zor şartlara rağmen Avrupa sahnesinde bekleneni veremeyen Ukrayna temsilcisi, RAMS Park'ta zorlu bir sınav verecek.

    🎯 Hakemler

    • Orta Hakem: Kristo Tohver (Estonya)
    • Yardımcı Hakemler: Silver Koiv, Sander Saga
    • VAR Hakemi: Marko Liiva

    🔥 Galatasaray'ın Ev Sahibi Performansı

    Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde iç sahada:

    PAOK'u 3-1,

    Elfsborg'u 4-3,

    Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

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