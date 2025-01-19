Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Hatayspor maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
İLK HEDEF MIKAUTADZE
Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.
Lyon ile bu hafta yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandında bu transferi noktalamak istiyor. Ancak Fransız basının haberine göre tok satıcıyı oynayan Lyon, 25 milyon eurodan aşağı inmiyor.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
DEFANSA TAKVİYE ŞART
Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.
OZAN KABAK SESLERİ
2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.
Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
NELSSON YERİNE OZAN
Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
ORTA SAHAYA LEMINA
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini ve bu durumun oyuncunun performansını etkilediğini açıkladı.
Wolves ile sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.
Lemina bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, bin 434 dakika sahada kaldı. Lemina 2021'den beri Wolverhampton'da oynuyor.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.