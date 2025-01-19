Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

İLK HEDEF MIKAUTADZE Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.

Lyon ile bu hafta yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandında bu transferi noktalamak istiyor. Ancak Fransız basının haberine göre tok satıcıyı oynayan Lyon, 25 milyon eurodan aşağı inmiyor.

Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

DEFANSA TAKVİYE ŞART Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.