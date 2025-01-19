SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, defans, orta saha ve forvet hattına takviye yapmak isterken gündeme iki eski yıldız geldi. Özellikle bir isimde yaşanan gelişmeler, taraftarları umutlandırdı. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 11:25
Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı armasına takmak istiyor. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Aslan, Hatayspor karşısında aldığı sürpriz beraberlikle kan kaybetti.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

    Hatayspor maçının ardından Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü transfer etmek ya da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    İLK HEDEF MIKAUTADZE

    Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze. Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon Euro'dan perdeyi açtı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Lyon ile bu hafta yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon Euro bandında bu transferi noktalamak istiyor. Ancak Fransız basının haberine göre tok satıcıyı oynayan Lyon, 25 milyon eurodan aşağı inmiyor.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    DEFANSA TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    OZAN KABAK SESLERİ

    2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    NELSSON YERİNE OZAN

    Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    ORTA SAHAYA LEMINA

    Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini ve bu durumun oyuncunun performansını etkilediğini açıkladı.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Wolves ile sözleşmesi 6 ay sonra biteceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Lemina bu sezon Wolverhampton'da 19 maça çıkarken 1 gol attı, 3 asist yaptı, bin 434 dakika sahada kaldı. Lemina 2021'den beri Wolverhampton'da oynuyor.

    İngiliz basınında çıkan haberlerde, 31 yaşındaki orta sahanın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi.

    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu’nun bahanesi kalmadı! Ateşkese İsrail sabotajı... Gazze’ye bombardıman
    DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Tarih netleşti
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin biyolojik babası
    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor
    EMEKLİYE 3’Ü 1 ARADA MAAŞ | 16.4 milyon SSK-BAĞKUR’luya zam farkı, 21 bin TL promosyon, 5.000 TL ikramiye...
    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada
    MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?
    2. Abdülhamid’in doktorları orada yetişmişti! Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı: Devlet desteğini Erdoğan ile gördük
    Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok’a erişim engellendi... Topu Trump’a attılar
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı