Samsunspor son maçında Kayserispor'u 1-0 yenmişti (AA)
SAMSUNSPOR HİKAYEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Bu sezon yakaladığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Samsunspor, bir ara sendeler gibi olsa da son 3 haftadan 7 puan çıkardı ve yeniden ritmini buldu. 36 puanl 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış, Galatasaray'a 3-2 yenilse de futboluyla takdir kazanmış ve Trabzonspor'u 3-1 yenmişti.
Kırmızı beyazlılar güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük maç karnesine bir galibiyet daha yazdırmak ve hedefi doğrultusunda ilerlemek amacında.
Kadir Sağlam (Takvim Foto Arşiv)
DÜDÜK SAĞLAM'DA
Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede Kadir Sağlam düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail.
Adrian Cordeiro VAR'da, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da oturuyor.