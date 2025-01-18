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Beşiktaş'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden uzun süre önce uzaklaşan Beşiktaş, 20. haftada Samsunspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de tribünde oturacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılıp üst üste 2 maç kazanarak seri yakalamayı arzu ediyor. Serdar Topraktepe kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Samsunspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:47
Beşiktaş’ın Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Sezon muhteşem başlamasına rağmen devamını getiremeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları hedefinden sapmamak adına mücadelesini sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bodrum FK karşısında aldığı galibiyetin ardından direkt rakibi Samsunspor'u da yenerek üst üste 2. galibiyetini almak amacında.

    CANLI TAKİP

    Beşiktaş - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

    SAMSUNSPOR:

    Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

    6 MAÇTA 1 MAĞLUBİYETİ VAR

    Beşiktaş şaşalı bir başlangıç yaptığı sezonda Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyet sonrasında kötü bir döneme girdi. Ancak son 6 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.

    Kartal bu karşılaşmalarda 2 yenilgi alırken 3 de beraberlik elde etti. Puan tablosunda ise 30 puanı bulunan siyah beyazlı takım 6. basamakta bulunuyor.

    Samsunspor son maçında Kayserispor'u 1-0 yenmişti (AA)Samsunspor son maçında Kayserispor'u 1-0 yenmişti (AA)

    SAMSUNSPOR HİKAYEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

    Bu sezon yakaladığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Samsunspor, bir ara sendeler gibi olsa da son 3 haftadan 7 puan çıkardı ve yeniden ritmini buldu. 36 puanl 3. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış, Galatasaray'a 3-2 yenilse de futboluyla takdir kazanmış ve Trabzonspor'u 3-1 yenmişti.

    Kırmızı beyazlılar güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük maç karnesine bir galibiyet daha yazdırmak ve hedefi doğrultusunda ilerlemek amacında.

    Kadir Sağlam (Takvim Foto Arşiv)Kadir Sağlam (Takvim Foto Arşiv)

    DÜDÜK SAĞLAM'DA

    Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede Kadir Sağlam düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail.

    Adrian Cordeiro VAR'da, Abdullah Bora Özkara ise AVAR'da oturuyor.

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