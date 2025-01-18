Sezon muhteşem başlamasına rağmen devamını getiremeyen Beşiktaş , Avrupa kupaları hedefinden sapmamak adına mücadelesini sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bodrum FK karşısında aldığı galibiyetin ardından direkt rakibi Samsunspor 'u da yenerek üst üste 2. galibiyetini almak amacında.

Rafa Silva (AA)

6 MAÇTA 1 MAĞLUBİYETİ VAR

Beşiktaş şaşalı bir başlangıç yaptığı sezonda Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyet sonrasında kötü bir döneme girdi. Ancak son 6 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi.

Kartal bu karşılaşmalarda 2 yenilgi alırken 3 de beraberlik elde etti. Puan tablosunda ise 30 puanı bulunan siyah beyazlı takım 6. basamakta bulunuyor.