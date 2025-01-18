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Giovanni van Bronckhorst ile başladığı sezona Serdar Topraktepe ile devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi. Norveçli teknik adam, UEFA'daki görevinin ardından yeniden saha kenarında yer alacak. Solskjaer'in transferdeki ilk hamlesi de belli oldu.

Tom Lawrence (Takvim Foto Arşiv) Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Glasgow Rangers't forma giyen 10 numara Tom Lawrence'i kadrosuna katmak içi uğraş veriyor. Kontratı sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor. Hedef ise en makul ücretle veya bonservissiz olarak süreci tamamlamak.