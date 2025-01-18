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Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a ilk transferini yapıyor! Hedef İskoçya

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in imza atmasıyla birlikte ara transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar aradığı isimlerden birini İskoçya'da buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 18:55
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’a ilk transferini yapıyor! Hedef İskoçya

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    Giovanni van Bronckhorst ile başladığı sezona Serdar Topraktepe ile devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi. Norveçli teknik adam, UEFA'daki görevinin ardından yeniden saha kenarında yer alacak.

    Solskjaer'in transferdeki ilk hamlesi de belli oldu.

    Tom Lawrence (Takvim Foto Arşiv)Tom Lawrence (Takvim Foto Arşiv)

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Glasgow Rangers't forma giyen 10 numara Tom Lawrence'i kadrosuna katmak içi uğraş veriyor. Kontratı sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanıyor. Hedef ise en makul ücretle veya bonservissiz olarak süreci tamamlamak.

    Tom Lawrence (Takvim Foto Arşiv)Tom Lawrence (Takvim Foto Arşiv)

    BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

    31 yaşındaki oyuncu, alt yapısında oynadığı Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de çalışmıştı. Bu sezon 15 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan Lawrence, 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro.