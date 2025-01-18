Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

KİRALANACAK Milan Skriniar'ın Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağı ve yarım sezonluğuna kiralanacağı aktarıldı. Deneyimli stoper bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada skor katkısı üretemedi ve ayrılığa sıcak bakıyor.

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çok yakınlaştığı Milan Skriniar için birçok talip vardı. Slovak savunmacı konusunda Juventus'un istediği ve Suudi taımlarının da devreye girdiği yönünde birçok iddia basında yer aldı. Ancak Cimbom bu süreci olumlu tamamlamaya çok yakın.

MILAN SKRINIAR KİMDİR? 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın Žiar nad Hronom kentinde doğan Milan Skriniar, 29 yaşında. Futbol hayatında şehrinin kulübünde başlayıp ardından MSK Zİlina'ya geçiş yaptı ve A takıma kadar yükseldi. Vion'a kiralanmasından sonra döndü. 2013'ten itibaren formasını giydiği ekibinden 5.2 milyon euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu. 1.5 sene formasını giydiği Sampdoria'dan 34 milyon euro bedelle Inter'e imza attı. 6 sene formasını giydiği Milano devinden ayrılıp Fransız ekibi PSG ile sözleşme imzaladı.

SKRINIAR'IN KAZANDIĞI KUPALAR Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 Serie A, 1 Ligue 1, 2 İtalya Kupası, 1 Fransa Kupası, 2 İtalya Kupası, 1 Slovakya ligi, 1 Slovakya Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası bulunuyor.