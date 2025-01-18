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Galatasaray'da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ilk sırada sürdüren Galatasaray, ara transferde ilk bombasını patlatmaya çok yaklaştı. Sarı kırmızılı ekip dünya yıldızı için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 23:00
Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

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    Kadrosunu güçlendirmek adına ara transfer sezonunda önemli isimlerle görüşen Galatasaray, temaslarını hızlandırdı. Yönetim, listesindeki futbolculara imza attırabilmek adına yoğun mesai harcarken bir yıldız için artık geri sayıma geçildi.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    İLK SIRADA SKRINIAR

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper harekatı başlamıştı. Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın önlemini almak ve kadro kalitesini de yukarı çekmek isteyen Cimbom, birçok ismi listesine eklemişti. İlk basamakta ise Milan Skriniar vardı.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    TRANSFERDE SONA DOĞRU

    Slovak futbolcu için PSG ile irtibata geçen Galatasaray, önemli mesafe kat ettiği süreçte artık sona doğru geldi. İmzaların atılması için geri sayıma geçildi. TRT Spor'un haberine göre transfer büyük olasılıkla olumlu sonuçlanacak.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    KİRALANACAK

    Milan Skriniar'ın Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağı ve yarım sezonluğuna kiralanacağı aktarıldı. Deneyimli stoper bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada skor katkısı üretemedi ve ayrılığa sıcak bakıyor.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ

    Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çok yakınlaştığı Milan Skriniar için birçok talip vardı. Slovak savunmacı konusunda Juventus'un istediği ve Suudi taımlarının da devreye girdiği yönünde birçok iddia basında yer aldı. Ancak Cimbom bu süreci olumlu tamamlamaya çok yakın.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    MILAN SKRINIAR KİMDİR?

    11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın Žiar nad Hronom kentinde doğan Milan Skriniar, 29 yaşında. Futbol hayatında şehrinin kulübünde başlayıp ardından MSK Zİlina'ya geçiş yaptı ve A takıma kadar yükseldi. Vion'a kiralanmasından sonra döndü. 2013'ten itibaren formasını giydiği ekibinden 5.2 milyon euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu. 1.5 sene formasını giydiği Sampdoria'dan 34 milyon euro bedelle Inter'e imza attı. 6 sene formasını giydiği Milano devinden ayrılıp Fransız ekibi PSG ile sözleşme imzaladı.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    SKRINIAR'IN KAZANDIĞI KUPALAR

    Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 Serie A, 1 Ligue 1, 2 İtalya Kupası, 1 Fransa Kupası, 2 İtalya Kupası, 1 Slovakya ligi, 1 Slovakya Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

    Galatasray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    NELSSON'DA AYRILIK YAKIN

    Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'un ayrılması bekleniyor. Danimarkalı futbolcu da sürekli oymayabileceği bir yere gidebilmek ve kariyerini Avrupa kupalarında oynayan takımda sürdürmek amacında.

    25 yaşındaki stoperin birçok talibinin olduğu biliniyor. Eğer tatmin edici bir bonservis teklif edilirse kolaylık sağlanacak.

    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    614 DAKİKA OYNADI

    Bu sezon Galatasray'da 16 karşılaşmada forma giyen Victor Nelsson sadece 614 dakika sahada kaldı. Bu sürede skor katkısı üretemedi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın gerisinde kaldı.

    Malmö maçında oyun girmek üzere olduğu sırada formasını çıkarmaması üzerine Okan Buruk ile arasındaki köprülerin atıldığı öne sürülmüştü. O günden sonra Kayseripor ve Hatayspor karşılaşmalarında oynamazken Göztepe ve Başakşehir'e karşı birer dakika oynadı.

    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

    2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

    Victor Nelsson, 2021-2022 sezonunda imza attığı Galatasaray ile bugüne kadar 2 şampiyonluk sevinci yaşadı. Özellikle Marcao ile birlikte yakaladığı uyum kendisini Avrupa'nın birçok takımının transfer listesine yazdırdı. Özellikle Sevilla'nın ilgisi çok ciddiydi fakat Cimbom, İspanyol temsilcisinin teklifini geri çevirdi. Yaşadığı düşüşle birlikte 16 milyon euro olarak belirlenen piyasa değeri son güncelleme ile 14 milyon euroya düştü.

    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere

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