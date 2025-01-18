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ÖZEL | Beşiktaş'ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tribünlerdeki taraftarlar, soyunma odasına giderken yıldız ismi protesto etti. O anları takvim.com.tr görüntüledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 20:25 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 20:40
ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!

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    Şampiyonluk mücadelesinden uzun süre önce uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor' u konuk etti. Siyah beyazlılar, zorlu randevunun ilk yarısında gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.

    Beşiktaş'ın yıldızına şok tepki! Devre arasında protesto ettiler

    Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasına giderken tribündeki taraftarlar Joao Mario'ya tepki göstererek ıslıkladı. Portekizli futbolcu yerini 60'da Muçi'ye bırakırken oyundan çıktığı sırada da yine protesto gerçekleştirildi.

    Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

    O anları takvim.com.tr görüntüledi...