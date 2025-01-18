Şampiyonluk mücadelesinden uzun süre önce uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor' u konuk etti. Siyah beyazlılar, zorlu randevunun ilk yarısında gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesinden uzun süre önce uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor' u konuk etti. Siyah beyazlılar, zorlu randevunun ilk yarısında gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.
Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasına giderken tribündeki taraftarlar Joao Mario'ya tepki göstererek ıslıkladı. Portekizli futbolcu yerini 60'da Muçi'ye bırakırken oyundan çıktığı sırada da yine protesto gerçekleştirildi.
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