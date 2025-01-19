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Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor-Keçiörengücü maçını anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, yayın sırasında kalp krizi geçirdi. Arıkan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ünlü spikerin son durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 10:50
Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!

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    TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

    Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Instagram)Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Instagram)

    Arıkan'ın, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    BİLİNCİ AÇIK

    Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Arıkan'ın bilincinin açık olduğu belirtilen açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir." denildi.

    Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)

    KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
    Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları yapıldı.

    ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?
    21 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. 61 yaşında olan Erdoğan Arıkan aktif olarak TRT Spor'da spor spikerliği görevine devam etmektedir.

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