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Tuta Fenerbahçe için sağlık kontrolüne giriyor!

Kanarya, Tuta ile resmi sözleşme imzalamadan önce Brezilyalı'yı kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Sambacının form tutmasının en az bir ayı bulmasından korkuluyor. Tuta, Mourinho'nun setlerini öğrenmek için de uzun bir zaman harcayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:41
Tuta Fenerbahçe için sağlık kontrolüne giriyor!

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    Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip, transfer etmeyi planladığı Lucas Silva Melo ya da kısaca Tuta'nın sağlık durumu tam bir bilmece.

    Brezilyalı stoper, bir ay önce baldırından sakatlandı. Eintracht Frankfurt'un Freiburg'u 4-1 yendiği maçta da son 10 dakikada oyuna girdi.

    NE ZAMAN HAZIR OLUR?

    Kanarya, Tuta ile resmi sözleşme imzalamadan önce Brezilyalı'yı kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Sambacının form tutmasının en az bir ayı bulmasından korkuluyor. Tuta, Mourinho'nun setlerini öğrenmek için de uzun bir zaman harcayacak.

    PAZARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR

    Tuta'nın pazartesi günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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