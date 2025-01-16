Cengiz Ünder’e sürpriz talip!

enerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serie A ekiplerineden Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.



15 MİLYON EUROYA ALINDI



Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sarı lacivertli formayla toplam 39 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asist üretti.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.