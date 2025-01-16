SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!

Merkez Hakem Kurulu, hakemlere salı günü atletik test yaptı. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti. Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:52
Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Merkez Hakem Kurulu, hakemlere salı günü atletik test yaptı. Belçikalı danışman Prof. Dr. Werner Helsen'in yer almadığı koşuya Cem Satman nezaret etti.

    ERKAN ÖZDAMAR GEÇEMEDİ

    Süper Lig'de son iki hafta üst üste maç verilen Erkan Özdamar testi geçemedi. Bir önceki koşu testini de başarısızlıkla tamamlayan Erkan Özdamar'ın talimat gereği klasman düşürülmesi gerekiyor.

    Volkan Bayarslan, Yaşar Kemal Uğurlu, Kürşat Filiz ve Sarper Barış Saka raporlu oldukları için teste girmedi. Bu isimler mazeret bildirip haftaya koşmak istediklerini belirtti.

    YAŞAR KEMAL UĞURLU YİNE KATILMADI

    Yaşar Kemal Uğurlu geçen sezon da raporlu olduğu için hiç koşmadan maç yönetti. Yönetmeliklere göre, iki koşuda başarısız olan hakem klasman düşüyor. Bu nedenle Uğurlu'nun uzun süreli mazeret bildirmesi ya da hakemliği dondurması gerekiyor.

    Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım!Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım!
    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama
    Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! PKK/YPG’ye uyarı: Teröre karşı hızlı davranacağız
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    Veliler dikkat! MEB’den özel okul kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!
    Zekiye Aydın cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı duyurdu: Stüdyoya gelen isim katil çıktı
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Ayşe Barım gizli bir grubun üyesi mi? Çarpıcı iddia! Gizemli bağ! Adrese teslim ödül...
    Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...