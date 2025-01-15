SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Tuta sonrası 2 bomba daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Önceliğini stoper transferine veren Kanarya, Frankfurt forması giyen Tuta transferini noktalamak üzere. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızın ardından 2 bomba daha patlatmak üzere olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:01
Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

    Ancak Fenerbahçe'de işler istenilen gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Göztepe deplasmanında 2-0'dan puan kaybeden ve Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen Kanarya'da, teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefine oturdu.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Özellikle son kaybedilen Beşiktaş derbisinden itibaren ise Fenerbahçe tribünleri hem yönetimi hem Mourinho'yu istifaya davet etti. Taraftarın protestosu ile ilgili konuşan Mourinho ise tribünlerin tepkisinde haklı olduklarını belirtti.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    ÇÖZÜM TRANSFERDE

    Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 8 oldu. Tribünler şampiyonluktan ümitlerini kesse de Fenerbahçe'de yönetim yapılacak takviyelerle bu puan kaybının kapanacağı görüşünde.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Sezon başında yaptığı transferlerden tam verim alamayan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Ancak yönetim, Mourinho'nun listesinin başında olan bazı isimlerden ret yanıtı aldı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    DANSO VE CARLOS OLMADI

    Transferde önceliğini stoper hattına veren Fenerbahçe'de, ilk hedef Lens'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kevin Danso'ydu. Avusturyalı yıldızın kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Yine stoper bölgesi için bir başka aday olan Diego Carlos için de Aston Villa'nın inadı kırılamadı. Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre uzun süren transfer görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamadığı için taraflar masadan kalktı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    TUTA TAMAM!

    En az 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Tuta için kulübü Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bonservis konusunda Alman temsilcisiyle anlaşan Kanarya, Brezilyalı stoper ile sözleşme görüşmelerine başladı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Fenerbahçe, Tuta transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    TEKNİĞİYLE ÖN PLANDA

    25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu özellikle tekniğiyle ön plana çıkıyor. 3'lü savunma konusunda da tecrübesi olan Tuta'nın zayıf yönü olarak ise agresifliği gösteriliyor. Eintracht Frankurt forması giyen deneyimli stoperin 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirdi. 2026 yılında kontratı sona erecek futbolcu fizik olarak hazır durumda.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    2. BOMBA JAPON YILDIZ

    Sağ stoper için Bundesliga ekibi Eintrachf Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta transferinde büyük aşama kaybeden sarı lacivertlilerin sol stoper için hedefindeki isim ise Belçika ekibi Uninon SG'nin 27 yaşındaki Japon stoperi Union SG'nin Japon stoperi Koki Machida olduğu ortaya çıktı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Fenerbahçe, bu sezon 30 maçta forma giyen oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek olan Machida için teklifini yaptı ve gelecek yanıt beklenmeye başladı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    TRANSFER 8-9 MİLYON EUROYA BİTECEK

    Kanarya, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Koki Machida'nın transferini 8-9 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor. Japon futbolcu milli formayı da 16 kez giyme başarısı gösterdi.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    ROMULO HAMLESİ

    Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Romulo, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

    Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    FENERBAHÇE YAKINDAN İZLİYOR

    Bu sezon adından sık sık söz ettiren genç golcü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da dikkatini çekti. Üç Büyükler Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ederken, Fenerbahçe'nin transfer için somut adımlar atacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    OPSİYONU KULLANACAK

    Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

    Göztepe, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Romulo'nun bonservisini alacak.

    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Şehit ailelerini incitmeyeceğiz! Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?
    CANLI | Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı? Hamas Önce haritaları görelim dedi
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Çalışma saatleri kısalacak mı? Detaylara ulaşıldı! İşte formüller
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: İETT, İGDAŞ, İSFALT... Milyarlık vurgun belge belge ifşa
    Serenay Sarıkaya ifade verecek! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret
    YENİ YASADA EMEKLİLİK ŞARTLARI! SSK BAĞKUR prim sayısı değişiyor: 1999-2014 arası SGK’lılar için yeni aritmetik
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?
    MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu