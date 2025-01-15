Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Ancak Fenerbahçe'de işler istenilen gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Göztepe deplasmanında 2-0'dan puan kaybeden ve Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen Kanarya'da, teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefine oturdu.
Özellikle son kaybedilen Beşiktaş derbisinden itibaren ise Fenerbahçe tribünleri hem yönetimi hem Mourinho'yu istifaya davet etti. Taraftarın protestosu ile ilgili konuşan Mourinho ise tribünlerin tepkisinde haklı olduklarını belirtti.
ÇÖZÜM TRANSFERDE
Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 8 oldu. Tribünler şampiyonluktan ümitlerini kesse de Fenerbahçe'de yönetim yapılacak takviyelerle bu puan kaybının kapanacağı görüşünde.
Sezon başında yaptığı transferlerden tam verim alamayan sarı lacivertliler, ara transfer döneminde nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Ancak yönetim, Mourinho'nun listesinin başında olan bazı isimlerden ret yanıtı aldı.
DANSO VE CARLOS OLMADI
Transferde önceliğini stoper hattına veren Fenerbahçe'de, ilk hedef Lens'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kevin Danso'ydu. Avusturyalı yıldızın kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı.
Yine stoper bölgesi için bir başka aday olan Diego Carlos için de Aston Villa'nın inadı kırılamadı. Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre uzun süren transfer görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamadığı için taraflar masadan kalktı.
TUTA TAMAM!
En az 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Tuta için kulübü Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bonservis konusunda Alman temsilcisiyle anlaşan Kanarya, Brezilyalı stoper ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Fenerbahçe, Tuta transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
TEKNİĞİYLE ÖN PLANDA
25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu özellikle tekniğiyle ön plana çıkıyor. 3'lü savunma konusunda da tecrübesi olan Tuta'nın zayıf yönü olarak ise agresifliği gösteriliyor. Eintracht Frankurt forması giyen deneyimli stoperin 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirdi. 2026 yılında kontratı sona erecek futbolcu fizik olarak hazır durumda.
2. BOMBA JAPON YILDIZ
Sağ stoper için Bundesliga ekibi Eintrachf Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta transferinde büyük aşama kaybeden sarı lacivertlilerin sol stoper için hedefindeki isim ise Belçika ekibi Uninon SG'nin 27 yaşındaki Japon stoperi Union SG'nin Japon stoperi Koki Machida olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bu sezon 30 maçta forma giyen oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek olan Machida için teklifini yaptı ve gelecek yanıt beklenmeye başladı.
TRANSFER 8-9 MİLYON EUROYA BİTECEK
Kanarya, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Koki Machida'nın transferini 8-9 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor. Japon futbolcu milli formayı da 16 kez giyme başarısı gösterdi.
ROMULO HAMLESİ
Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Romulo, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor.
Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı.
FENERBAHÇE YAKINDAN İZLİYOR
Bu sezon adından sık sık söz ettiren genç golcü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da dikkatini çekti. Üç Büyükler Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ederken, Fenerbahçe'nin transfer için somut adımlar atacağı öğrenildi.
OPSİYONU KULLANACAK
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.
Göztepe, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Romulo'nun bonservisini alacak.