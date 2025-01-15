Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!

TUTA TAMAM! En az 2 stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Tuta için kulübü Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bonservis konusunda Alman temsilcisiyle anlaşan Kanarya, Brezilyalı stoper ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Fenerbahçe, Tuta transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

TEKNİĞİYLE ÖN PLANDA 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu özellikle tekniğiyle ön plana çıkıyor. 3'lü savunma konusunda da tecrübesi olan Tuta'nın zayıf yönü olarak ise agresifliği gösteriliyor. Eintracht Frankurt forması giyen deneyimli stoperin 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe ise 10 milyon Euro artı bonuslarla işi bitirdi. 2026 yılında kontratı sona erecek futbolcu fizik olarak hazır durumda.

2. BOMBA JAPON YILDIZ Sağ stoper için Bundesliga ekibi Eintrachf Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta transferinde büyük aşama kaybeden sarı lacivertlilerin sol stoper için hedefindeki isim ise Belçika ekibi Uninon SG'nin 27 yaşındaki Japon stoperi Union SG'nin Japon stoperi Koki Machida olduğu ortaya çıktı.