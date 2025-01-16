Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.

Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM! Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olan, ancak anlaşamayan 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'u gündemine aldı.

Masada satın alma opsiyonlu kiralamadan, tamamen bonservisiyle almaya kadar birkaç farklı formül olduğu belirtiliyor.

Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Diego Carlos'u gündemine alan Aslan, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE UZUN SÜRE İSTEDİ

2022 yazında Sevilla'dan 31 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos, bir süredir ayrılık hazırlığı yapıyor ve Fenerbahçe ile görüşüyordu.

Ancak bu transfer girişiminden bir sonuç çıkmadığı, Galatasaray'ın da tam bu noktada devreye girerek işi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.