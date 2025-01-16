Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Başakşehir mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını korudu.
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Başakşehir mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını korudu.
Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda önemli bir fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.
Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 20 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile yeniden görüşen sarı-kırmızılılar 23 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon bu teklifi kabul edecek.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
EREN ELMALI BEKLENİYOR
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer listesinde flaş bir isim yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!
Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olan, ancak anlaşamayan 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'u gündemine aldı.
MASADA BİRKAÇ FARKLI FORMÜL VAR
Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Diego Carlos'u gündemine alan Aslan, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmelere başladı.
Masada satın alma opsiyonlu kiralamadan, tamamen bonservisiyle almaya kadar birkaç farklı formül olduğu belirtiliyor.
FENERBAHÇE UZUN SÜRE İSTEDİ
2022 yazında Sevilla'dan 31 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos, bir süredir ayrılık hazırlığı yapıyor ve Fenerbahçe ile görüşüyordu.
Ancak bu transfer girişiminden bir sonuç çıkmadığı, Galatasaray'ın da tam bu noktada devreye girerek işi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.