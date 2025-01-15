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Inter - Bologna maçı canlı 🔴 Hakan Çalhanoğlu sakatlığı atlattı mı?

Serie A'nın 20. haftasında Inter, Bologna'yı konuk ediyor. Son haftalardaki başarılı performansını devam ettirmek isteyen Inter, San Siro'da taraftarlarının önünde üç puan alarak zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 20:20 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 20:20
Inter - Bologna maçı canlı 🔴 Hakan Çalhanoğlu sakatlığı atlattı mı?

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    Serie A'nın 20. haftasında Inter, San Siro'da Bologna'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Inter, bu maçtan üç puanla ayrılarak liderlik hedefini sürdürmek istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

    MAÇ TARİHİ VE SAATİ

    Inter - Bologna maçı, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda hakem Luca J. Pairetto düdük çalacak.

    CANLI İZLE!

    Futbolseverler, Inter - Bologna mücadelesini https://www.ssportplus.com/canli-tv/s-sport-tv-canli-izle adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

    Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, uyluk sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aynı şekilde, Mkhitaryan'ın da sakatlığı sebebiyle ilk 11'de yer almayacağı öngörülüyor. Bu eksikler, Simone Inzaghi'nin orta saha rotasyonunda değişiklik yapmasına neden olabilir.

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    Inter

    Kaleci: Sommer

    Savunma: Pavard, De Vrij, Bastoni

    Orta saha: Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco

    Forvet: Martinez, Thuram

    Bologna

    Kaleci: Skorupski

    Savunma: Holm, Beukema, Casale, Miranda

    Orta saha: Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez

    Forvet: Castro

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