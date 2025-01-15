Inter - Bologna maçı canlı 🔴 Hakan Çalhanoğlu sakatlığı atlattı mı?

Serie A'nın 20. haftasında Inter, San Siro'da Bologna'yı konuk ediyor. Zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Inter, bu maçtan üç puanla ayrılarak liderlik hedefini sürdürmek istiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Inter - Bologna maçı, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda hakem Luca J. Pairetto düdük çalacak.