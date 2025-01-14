Cirstiano Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Sözleşmesini uzatıyor

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde forma giydikten sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo,gollerine devam ediyor.

40 yaşına girecek olan Portekizli futbolcu, Arabistan kariyerini sürdürme kararı aldı. Bu konuda yapılan görüşmelerde artık sona doğu gelindi.

Yapılan görüşmelerde Ronaldo yine Suudi temsilcisinden 200 milyon euro kazanmaya devam edecek. Ayrıca reklam anlaşmalarının yanı sıra ekstra ücretler ve imaj hakkı da elde edecek.