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Cirstiano Ronaldo'nun durmaya niyeti yok! Sözleşmesini uzatıyor

Suudi Arabistan'da yaşanan yıldız akının öncülerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile olan birlikteliğine devam edecek. Portekizli süper yıldız yeni kontrat imzalayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 21:53 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 21:53
Cirstiano Ronaldo’nun durmaya niyeti yok! Sözleşmesini uzatıyor

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    Kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde forma giydikten sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo,gollerine devam ediyor.

    40 yaşına girecek olan Portekizli futbolcu, Arabistan kariyerini sürdürme kararı aldı. Bu konuda yapılan görüşmelerde artık sona doğu gelindi.

    Yapılan görüşmelerde Ronaldo yine Suudi temsilcisinden 200 milyon euro kazanmaya devam edecek. Ayrıca reklam anlaşmalarının yanı sıra ekstra ücretler ve imaj hakkı da elde edecek.

    Cristiano Ronaldo (REUTERS)Cristiano Ronaldo (REUTERS)

    MLS İDDİALARI VARDI

    Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyerini sonlandırıp birçok yıldıza imza attırmaya başlayan MLS takımlarından birine imza atacağı öne sürülüyordu. Ancak Ronaldo çok büyük olasılıkla Pro Lig'de forma giyecek.

    RONALDO'NUN ARABİSTAN KARİYERİ

    2023 yılında Suudi Arabistan'a gelerek Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, çıkıtğı 84 maçta 75 gol 18 asistlik performans sergiledi.