Fenerbahçe’de Livakovic şoku!

Fenerbahçe, Konyaspor maçının son anlarında sakatlık yaşayan kaleci Dominik Livakovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yayınlanan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
KAÇ HAFTA YOK?
Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.