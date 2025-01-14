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Sevilla'lı Kike Salas'a gözaltı! Polis kanıt ve ifade topluyor

La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Kike Salas, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 22 yaşındaki futbolcu maçlarda bilerek sarı kart görmesi ve çevresine para kazandırması nedeniyle ifade verdi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 19:40 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 19:40
Sevilla’lı Kike Salas’a gözaltı! Polis kanıt ve ifade topluyor

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    Alt yapısından yetiştiği Sevilla'da top koşturan Kike Salas, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İfadesine başvurulan 22 yaşındaki futbolcu hakkında yakın çevresine bilerek gördüğü sarı kartlarla birlikte para kazandırdığı gerekçesiyle sulh mahkemesi hakimine ifade verip sonrasında antrenman yaptı.

    Kike Salas (AFP)Kike Salas (AFP)

    LA LIGA DAVACI KONUMDA OLACAK

    Marca'nın haberine göre La Liga yönetimi, söz konusu dava ile ilgili olarak davacı olarak görünmeyi talep edecek.

    Diğer yandan Salas'ın tanıdığı olarak düşünülen iki kişi daha futbolcunun geçen sezon resmi lig maçlarında sarı kart görmeye çalıştığı ve önceden oynanabilen tercihlere yapılan seçimlerle bahis oynanması nedeniyle soruşturuluyor. Daha fazla kişinin bu soruşturma kapsamına gireceği düşünülüyor.

    Kike Salas (AFP)Kike Salas (AFP)

    ÇEMBER DARALACAK

    Ulusal Polis Teşkilatı'nın yasa dışı bahisler konusunda görevlendirdiği birim tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Avrupa kupalarından men veya düşme tehlikesi gibi gündemler bulunmuyor. Ancak geçen sezonun son bölümü ile ilgili inceleme yapılacak.

    Kike Salas, geçen sezon 30 ila 38. haftaları arasında gördüğü sarı kartlarla zirveye oturdu. Cezalı olmasından dolayı da bir maçı kaçırdı. Polis, çemberi daraltmak için kanıt ve ifadeleri topluyor.