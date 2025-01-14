Sevilla’lı Kike Salas’a gözaltı! Polis kanıt ve ifade topluyor

Kike Salas (AFP)

LA LIGA DAVACI KONUMDA OLACAK

Marca'nın haberine göre La Liga yönetimi, söz konusu dava ile ilgili olarak davacı olarak görünmeyi talep edecek.

Diğer yandan Salas'ın tanıdığı olarak düşünülen iki kişi daha futbolcunun geçen sezon resmi lig maçlarında sarı kart görmeye çalıştığı ve önceden oynanabilen tercihlere yapılan seçimlerle bahis oynanması nedeniyle soruşturuluyor. Daha fazla kişinin bu soruşturma kapsamına gireceği düşünülüyor.