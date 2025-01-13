Fenerbahçe Patrick Dorgu için girişimlere başladı!

Fenerbahçe, sezon başında Ferdi Kadıoğlu Brighton'a transfer olunca gündeme gelen Patrick Dorgu için yeniden kulübü Lecce ile temasa geçti.



20 yaşındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor. Kanarya, Dorgu transferini sonuçlandırmak için şartları zorlayacak.



MOURINHO FAKTÖRÜ



Lecce 2029 yılında sözleşmesi sona erecek Dorgu için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-lacivertiler Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi planlıyor.



Genç sol bekle yapılan görüşmelerde Mourinho faktörü öne çıkarılıyor. Dorgu bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.