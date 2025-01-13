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Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Futbol hayatını Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun yapılacak testlerinin ardından durumunun netleşeceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 17:52 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 17:52
Inter’de Hakan Çalhanoğlu şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

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    Bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırıp 2 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun baldırında rahttsızlık hissetmesi üzerine Inter kulübü yetkilileri seferberlik ilan etti.

    TESTE GİRECEK

    Calcio Mercato'da yer alan habere göre mavi siyahlı ekipten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen milli oyuncunun testlere gireceği ve durumunun çıkacak sonuçlara göre kesinleşeceğı belirtildi.

    BARELLA PLANI SUYA DÜŞTÜ

    Bologna ile karşılaşacak Inter'de Simone Inzaghi'nin en önemli kozlarından biri ola Barella'yı dinlendirme fikri de 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrasında zora girdi. Deneyimli teknik adamın, öğrencisinden gelecek habere kilitlendiği ifade edildi.

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