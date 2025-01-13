Inter’de Hakan Çalhanoğlu şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırıp 2 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun baldırında rahttsızlık hissetmesi üzerine Inter kulübü yetkilileri seferberlik ilan etti.

TESTE GİRECEK

Calcio Mercato'da yer alan habere göre mavi siyahlı ekipten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen milli oyuncunun testlere gireceği ve durumunun çıkacak sonuçlara göre kesinleşeceğı belirtildi.

BARELLA PLANI SUYA DÜŞTÜ

Bologna ile karşılaşacak Inter'de Simone Inzaghi'nin en önemli kozlarından biri ola Barella'yı dinlendirme fikri de 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrasında zora girdi. Deneyimli teknik adamın, öğrencisinden gelecek habere kilitlendiği ifade edildi.