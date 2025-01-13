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FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı!

FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi. Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 15:36 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 15:36
FIFA’dan Hatayspor’a transfer yasağı!

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    2 DÖNEM TRANSFER CEZASI

    FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.

    Güney ekibi, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

    Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

    25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

    İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN TAKIMLAR

    FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

    Adana Demirspor 2 dönem
    Antalyaspor 2 dönem
    Eyüpspor 3 dönem
    Hatayspor 2 dönem
    Kayserispor 3 dönem
    Samsunspor 2 dönem

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