Fenerbahçe’den Axel Disasi hamlesi!

İki stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin listesi kalabalık. Yönetim, birçok aday belirledi ve içlerinden en iyi ikisini kadroya katmayı planlıyor. Listeye yeni isimler de ekleniyor.



CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI



Son olarak Chelsea'nin ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği Axel Disasi'nin menajer önerisiyle Sarı-Lacivertliler'in gündemine girdiği kaydedildi. Fransız stoper Juventus'un da radarında ancak son adaylardan biri.



Disasi'nin ön plana çıkan özelliği 1.91 m.'lik boyuna rağmen atletik özelliklerinin yüksek olması ve hem Monaco hem de Chelsea'de yıllarca 3'lü savunmada görev yapması.