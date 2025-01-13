Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

SERDAR AZİZ



Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiç oynatmadığı 34 yaşındaki stoper, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun bonservisi ile ayrılması bekleniyor.



SAMET AKAYDİN



Son olarak Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken milli futbolcu, talip olan kulüplerin yapacağı tekliflere göre bonservisi ile ya da kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

SEBASTIAN SZYMANSKI



Polonyalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun genel olarak beğendiği isimlerden biri olmasına karşın Avrupa'dan ciddi taliplilerinin olması nedeniyle satılabilecek futbolcular arasında yer alıyor.



CENGİZ ÜNDER



Kulüp tarihinin en pahalı yerli transferi (15 milyon Euro) olan milli futbolcunun, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve Mourinho'nun oyun sisteminde kendine yer bulmakta güçlük çektiği için kiralık gitmesi yüksek ihtimal.