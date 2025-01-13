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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isme veda

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda birçok isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. Bazı isimler bonservisiyle bazıları ise sözleşme feshi ile gönderilecek. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:25
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

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    Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Hürriyet'te yer alan habere göre gönderilecek 8 isim üzerinde çalışıyor.

    İşte o isimler ve transfer görüşmelerindeki son durum...

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    YOUSSEF EN NESYRI

    Faslı santrfor, performansıyla herkesin beğenisini kazanmış olsa da, Al-Nassr'ın 40 milyon Euro'ya varan astronomik teklifi ve yedeğinde Edin Dzeko ile Cenk Tosun'un olması, satılma ihtimalini güçlendiriyor.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    SAINT MAXIMIN

    Al-Ahli'den 8 milyon Euro'ya kiralanan Fransız oyuncu, yüksek maliyetine karşın bekleneni veremedi (22 maçta 3 gol, 4 asist). Suudi Arabistan basınına göre Saint-Maximin, bonservisine sahip olan takıma geri dönecek.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    SERDAR AZİZ

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiç oynatmadığı 34 yaşındaki stoper, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun bonservisi ile ayrılması bekleniyor.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    SAMET AKAYDİN

    Son olarak Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken milli futbolcu, talip olan kulüplerin yapacağı tekliflere göre bonservisi ile ya da kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    SEBASTIAN SZYMANSKI

    Polonyalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun genel olarak beğendiği isimlerden biri olmasına karşın Avrupa'dan ciddi taliplilerinin olması nedeniyle satılabilecek futbolcular arasında yer alıyor.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    CENGİZ ÜNDER

    Kulüp tarihinin en pahalı yerli transferi (15 milyon Euro) olan milli futbolcunun, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve Mourinho'nun oyun sisteminde kendine yer bulmakta güçlük çektiği için kiralık gitmesi yüksek ihtimal.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    LEVENT MERCAN

    Teknik direktör Mourinho'nun son dönemde şans tanıdığı genç oyuncunun, sürekli forma giyebileceği bir Süper Lig takımına kiralanarak tecrübe kazanması ve gelecek sezona hazır dönmesi planlanıyor.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

    LINCOLN HENRIQUE

    Kiralık gittiği Bragantino takımından geri dönen Brezilyalı futbolcunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralanması bekleniyor. Sol bek de oynayabilen Lincoln'un takımda kalma olasılığı da bulunuyor.

    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda

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